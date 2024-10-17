Госавтоинспекция России сообщила о новых правилах, касающихся скрытия номерных знаков. Водителей, использующих устройства для сокрытия, ожидают серьезные последствия.

Недавние изменения в законодательстве затронули всех российских автолюбителей. Президент РФ подписал закон, который ужесточает наказания за использование устройств, препятствующих распознаванию номерных знаков. Теперь за грязные или скрытые номера водителям грозит серьезное наказание.

Согласно новому Федеральному закону от 14 октября 2024 года, водителей, скрывающих номера, ожидает лишение прав на срок до полутора лет. Это значительно увеличивает ответственность за подобные действия. Ранее за отсутствие номеров или их видоизменение полагался штраф до 5 000 рублей или временное лишение прав на срок до трех месяцев. Теперь же за использование рамок или электромагнитов, скрывающих номера, предусмотрено более строгое наказание.

К примеру, если водитель решит прикрыть номера грязью или специальными покрытиями, он также рискует серьезными последствиями. Штрафы останутся, однако повторное нарушение может привести к лишению прав на срок до 1,5 лет. Эти меры направлены на повышение безопасности на дорогах и улучшение контроля за транспортом.