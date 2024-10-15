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РФ и КНДР подписали договор, который включает положения о взаимной обороне в случае внешней угрозы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что документ способствует углублению сотрудничества в сфере безопасности.

15 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился важной информацией о договоре о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Этот документ включает ключевые положения, касающиеся взаимной обороны и сотрудничества в области безопасности.

На брифинге Песков подтвердил, что в договоре четко прописаны условия взаимной обороны, которые вступают в силу в случае внешнего нападения. Он подчеркнул, что формулировки достаточно ясные и не требуют дополнительных разъяснений. По его словам, данный договор открывает новые горизонты для стратегического сотрудничества между двумя странами во всех сферах, включая безопасность.

Песков также отметил, что углубленное взаимодействие охватывает не только военные аспекты, но и другие области, что свидетельствует о стремлении России и КНДР укрепить свои позиции на международной арене. Это сотрудничество может стать важным шагом в контексте глобальных вызовов и угроз, с которыми сталкиваются обе страны.

Прослушать, что сказал Дмитрий Песков для ТАСС по поводу стратегического партнерства России и КНДР можно здесь.

#россия #безопасность #кндр #стратегическое партнерство #взаимная оборона
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