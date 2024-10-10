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АВТОВАЗ начал серийное производство нового бизнес-седана LADA Aura
Он разработан с учетом российских климатических условий. Автомобиль обещает высокий уровень комфорта и станет отличным решением для корпоративных парков и государственных структур.

На Волжском автозаводе стартовало серийное производство нового бизнес-седана LADA Aura.

LADA Aura представляет собой новый шаг для компании, ориентированный на бизнес-класс. Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов подчеркивает, что модель превосходит многие зарубежные аналоги и подходит не только частным покупателям, но и для корпоративных парков и служб такси. Путин, опробовавший автомобиль еще в июле, отметил его отличные управляемость и мощность двигателя.

Седан Aura отличается увеличенным пространством для пассажиров. Расстояние между передними креслами и задним сиденьем увеличилось на 25 см, что создает лучший в классе комфорт. Увеличенный проем задней двери и длина базы обеспечивают легкий доступ и удобство при посадке. Специальные настройки подвески и усиленная звукоизоляция делают поездку более приятной.

Интерьер автомобиля выполнен с акцентом на премиальность. Кожаная обивка, доступная в черном и светло-сером цветах, создает атмосферу уюта и стиля. Уникальный дизайн кузова и литые диски нового формата подчеркивают статус автомобиля.

Aura адаптирована к российским климатическим условиям. Высокий клиренс в 176 мм и подогрев всех сидений, руля и ветрового стекла делают ее идеальной для эксплуатации в холодное время года. Мощный двигатель объемом 1,8 л с автоматической трансмиссией обеспечивает отличную динамику.

Автомобиль уже нашел применение в государственных структурах. Предсерийные модели работают в Министерстве финансов и у губернаторов. LADA Aura также обслуживала гостей Петербургского международного экономического форума в июне 2024 года.

#автоваз #lada aura #бизнес-седан
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