НАТО собирается создать 49 новых боевых бригад, каждая из которых будет насчитывать около 5 тысяч военнослужащих. Этот шаг направлен на укрепление оборонительных позиций альянса в свете растущего противостояния с Россией.

Североатлантический альянс готовится к значительным изменениям в своей военной структуре. По информации газеты Welt am Sonntag, НАТО планирует создать 49 новых боеспособных бригад, каждая из которых будет состоять примерно из 5 тысяч военных. Это решение стало ответом на изменившуюся геополитическую обстановку и на якобы растущие угрозы со стороны России, которую альянс рассматривает как наиболее серьезную опасность для своей безопасности.

Согласно последним данным, общее количество бригад НАТО увеличится до 131. В 2021 году альянс считал достаточным наличие 82 боевых бригад, но события последних лет, включая военные действия России, заставили пересмотреть эти цифры. Генералы НАТО, такие как Кристофер Каволи и Пьер Вандье, обозначили новые минимальные требования к возможностям (MCR), которые должны выполнить страны-члены.

Каждая новая бригада, состоящая из 5 тысяч военнослужащих, требует не только личного состава, но и инфраструктуры. Для управления этими силами количество "боевых корпусов" увеличится с 6 до 15, а штабов дивизий — с 24 до 38. Это означает, что НАТО не просто увеличивает численность войск, но и создает более сложную и эффективную командную структуру, способную быстро реагировать на угрозы.

Кроме того, альянс планирует серьезно обновить свои технические возможности. Ожидается, что количество систем противовоздушной обороны возрастет с 293 до 1467 единиц, что почти в пять раз превышает текущие показатели. В этом контексте речь идет о таких современных системах, как Patriot и IRIS T-SLM. Увеличение количества вертолетов с 90 до 104 также станет важной частью этой стратегии.

Эти изменения не обошлись без внимания со стороны западных экспертов. Многие наблюдатели подчеркивают, что такая масштабная программа требует не только финансирования, но и эффективной логистики. Обеспечение войск необходимыми боеприпасами и высокоточным оружием большой дальности станет критически важным аспектом для успешного выполнения новых задач.

Запланированные изменения должны быть реализованы к октябрю 2025 года, когда пройдет встреча министров обороны НАТО. В этот момент MCR распределят между государствами-членами, что сделает выполнение этих задач обязательным. Это означает, что каждая страна должна будет внести свой вклад в общую безопасность альянса, что, в свою очередь, по мнению экспертов НАТО повысит уровень координации и совместимости между вооруженными силами разных стран.