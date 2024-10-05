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Ubisoft в кризисе: Директор по монетизации осуждает критику геймеров
Стиви Чассар подчеркнул, что негативные высказывания в социальных сетях не только ранят сотрудников, но и создают атмосферу ненависти в сообществе. Он призвал всех к более конструктивному подходу, заявив, что вместо того, чтобы желать краха компании, лучше поддерживать друг друга.

Ubisoft переживает сложные времена. Финансовые показатели компании продолжают ухудшаться, и на фоне этого директор по монетизации Стиви Чассар решил высказать свое мнение о критике, направленной на Ubisoft и ее продукты. В своем посте на LinkedIn он охарактеризовал геймеров, выражающих недовольство, как «непорядочных людей», что вызвало бурю обсуждений в игровой среде.

Проблемы Ubisoft начали нарастать после презентации новой игры Assassin's Creed Shadows. Эта игра столкнулась с обвинениями в искажении японского культурного наследия, что вызвало негативную реакцию среди фанатов. Обсуждения вокруг игры быстро переросли в споры, и в результате компания объявила о переносе ее выхода на февраль следующего года. Кроме того, Ubisoft признала, что продажи Star Wars Outlaws не оправдали ожиданий, что добавило масла в огонь существующих проблем.

Внутренние разногласия привели к началу расследования со стороны совета директоров, который стремится разобраться в текущей ситуации. За последние два месяца стоимость акций Ubisoft упала более чем на 50%, что подчеркивает серьезность кризиса. В условиях неопределенности руководство компании начинает пересматривать свои стратегии и, возможно, готовится к кадровым изменениям.

Стиви Чассар, комментируя ситуацию, отметил, что игровая индустрия сталкивается с серьезными вызовами. Он выразил сожаление по поводу того, как некоторые геймеры реагируют на проблемы компании. Чассар подчеркнул, что негативные высказывания в социальных сетях не только ранят сотрудников, но и создают атмосферу ненависти в сообществе. Он призвал всех к более конструктивному подходу, заявив, что вместо того, чтобы желать краха компании, лучше поддерживать друг друга.

Директор по монетизации также отметил, что подобные комментарии от людей внутри отрасли являются особенно болезненными. Он считает, что такие высказывания не только подрывают моральный дух сотрудников, но и усугубляют существующие проблемы. Чассар выразил надежду, что сообщество сможет объединиться и поддерживать друг друга, а не углублять конфликты.

Несмотря на трудности, с которыми сталкивается Ubisoft, компания продолжает работать над новыми проектами и ищет пути для улучшения своей репутации.

#игры #ubisoft #кризис #геймеры #стиви чассар
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