Qualcomm и Epic Games анонсировали запуск Unreal Engine на платформе Snapdragon для автомобилей. Это сотрудничество улучшит функциональность информационно-развлекательных систем.

Qualcomm и Epic Games объявили о внедрении Unreal Engine на платформе Snapdragon для автомобилей. Это сотрудничество направлено на улучшение информационно-развлекательных систем и повышение качества пользовательского опыта.

Unreal Engine впервые будет использоваться в автомобилях на платформе Snapdragon. Это партнерство выходит за рамки игровых приложений и сосредоточено на улучшении пользовательского опыта внутри автомобилей. Автопроизводители, применяющие решения Snapdragon для цифрового шасси, получат доступ к предварительно интегрированным и оптимизированным функциям Unreal Engine. Эти функции включают новейшие технологии для создания настраиваемых 2D- и 3D-визуальных эффектов, что значительно увеличит уровень взаимодействия водителей и пассажиров с информационно-развлекательной системой.

Разработчики уже могут использовать новое решение HMI, основанное на Epic Unreal Engine и Snapdragon Cockpit, для создания уникальных интерфейсов и визуальных эффектов. Это даст возможность создавать персонализированные пользовательские интерфейсы, адаптирующиеся к предпочтениям водителей и пассажиров.

Еще в 2022 году Volvo анонсировала использование Unreal Engine в своих электромобилях следующего поколения, что позволит внедрить интерфейсы с реалистичной визуализацией. Теперь, благодаря сотрудничеству Qualcomm и Epic Games, Unreal Engine сможет занять более заметное место на автомобильном рынке.