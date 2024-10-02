Роберт Б. Уэстбрук, британский хакер, попал под уголовное преследование за взлом учетных записей Office 365. Его действия принесли ему 3,75 миллиона долларов, что привлекло внимание правоохранительных органов США.

Киберпреступность продолжает набирать обороты, и недавний случай с Робертом Б. Уэстбруком стал ярким примером этого явления. Британский хакер оказался в центре скандала после того, как прокуратура США предъявила ему обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и компьютерном мошенничестве.

Уэстбрук использовал свои навыки для взлома учетных записей Office 365, принадлежащих высокопрофильным руководителям публичных компаний. Он сосредоточился на получении доступа к нераспубликованным квартальным финансовым отчетам, которые могли бы дать ему преимущество на фондовом рынке. Используя эту информацию, хакер торговал акциями, основываясь на инсайдерских данных, что является серьезным нарушением законодательства.

Согласно обвинениям, Уэстбрук действовал с 2019 по 2020 год, и его усилия принесли ему около 3,75 миллиона долларов. Это сумма, которая привлекла внимание не только правоохранительных органов, но и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Хорхе Г. Тенрейро, исполняющий обязанности руководителя отдела криптоактивов и кибербезопасности SEC, отметил, что агентство постоянно работает над защитой рынков от кибермошенничества.

Уэстбрук пытался скрыть свою личность, используя анонимные учетные записи электронной почты, VPN и даже биткоины. Однако его усилия не увенчались успехом. Передовые методы анализа данных и отслеживания криптоактивов помогли раскрыть его мошеннические действия. Теперь он столкнется с серьезными последствиями: ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере 5 миллионов долларов за мошенничество с ценными бумагами.

Каждый случай взлома учетной записи может обернуться для него еще большими сроками. Эти события подчеркивают важность кибербезопасности и необходимость защиты данных в эпоху цифровых технологий. Уэстбрук стал символом того, как киберпреступность может угрожать не только компаниям, но и целым рынкам.