Компания Boeing заключила контракт с ВВС США на поставку бомб GBU-39 стоимостью $6,9 миллиардов для Болгарии и Украины. Ожидается, что поставки завершатся к 2035 году.

Как стало известно, ВВС США недавно подписали контракт с Boeing на производство высокоточных бомб малого диаметра GBU-39. Сумма контракта составляет $6,9 миллиарда, а конечными получателями станут Япония, Болгария и Украина. Ожидается, что поставки будут завершены к концу 2035 года.

Бомбы GBU-39, также известные как Small Diameter Bomb (SDB), представляют собой высокоточное управляемое оружие, разработанное для минимизации сопутствующего ущерба при поражении целей. Каждая бомба весит около 113 килограммов и имеет длину 1,8 метра. Она может устанавливаться на различные боевые самолеты, включая F-16, которые используют как Болгария, так и Украина.

Бомба GBU-39 оснащена системой наведения GPS/INS, что обеспечивает ей высокую точность даже в сложных погодных условиях. При запуске с большой высоты GBU-39 может поражать цели на расстоянии до 110 километров, что позволяет самолетам-носителям оставаться на безопасном расстоянии от потенциальных угроз. Кроме того, компактный размер бомбы позволяет носить несколько единиц на одном пилоне, что значительно увеличивает огневую мощь воздушных платформ.

С момента поступления на вооружение в 2006 году GBU-39 зарекомендовала себя как эффективное оружие в различных конфликтах. Впервые бомба была использована ВВС США в Ираке и Афганистане, где ее высокая точность и минимальный сопутствующий ущерб стали решающими факторами при ударах по густонаселенным районам. Это сделало GBU-39 важным инструментом для выполнения операций с минимальным риском для гражданских лиц и инфраструктуры.

В последние годы GBU-39 активно применялась НАТО в различных международных конфликтах, включая операции в Сирии и Ливии. Бомба интегрирована в широкий спектр боевых самолетов, включая F-15, F-16, F-22 и F-35, что делает ее ключевым компонентом воздушных кампаний НАТО и других стран-партнеров.