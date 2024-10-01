Уникальная особенность устройства — дополнительный AMOLED-дисплей на задней панели, который делает его похожим на премиальный Xiaomi 11 Ultra.

Смартфон Agni 3 от Lava, который выйдет на рынок 4 октября, выделяется среди бюджетных моделей благодаря дополнительному дисплею на задней панели.

Как вы можете видеть на видео, размещенном на x.com, у телефона есть небольшой экран рядом с камерами. И это не просто базовый экран; это панель AMOLED, так что вы можете ожидать от него также хороших визуальных эффектов. Это не просто декоративный элемент; новый экран обещает высокое качество изображения и несколько полезных функций.

Дисплей размером 1,74 дюйма станет многофункциональным инструментом. Он позволит пользователям управлять музыкой, просматривать уведомления и отвечать на звонки, а также служить видоискателем для селфи. Дисплей покажет анимированные обои, что добавляет интерактивности и делает использование устройства более увлекательным.

Что касается технических характеристик, Agni 3 будет работать на базе чипсета MediaTek Dimensity 7300X, который уже зарекомендовал себя в других устройствах, таких как складной Motorola Razr 50. Передний AMOLED-дисплей будет иметь разрешение 1.5K и частоту обновления 120 Гц. Основная камера включает в себя 50 МП с оптической стабилизацией изображения и телеобъектив, что позволяет делать качественные снимки.