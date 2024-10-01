Этот процессор обещает улучшенную производительность, но также может значительно увеличить стоимость новых смартфонов.

Qualcomm продолжает удивлять своих поклонников анонсами новых технологий. На ежегодном саммите Snapdragon, который пройдет с 21 по 23 октября, компания представит флагманский чипсет следующего поколения, известный ранее как Snapdragon 8 Gen 4. Ожидания от нового процессора высоки, так как он обещает значительные улучшения в производительности и возможностях обработки искусственного интеллекта.

Согласно последним новостям, Qualcomm может переименовать Snapdragon 8 Gen 4 в Snapdragon 8 Elite, чтобы подчеркнуть связь с недавно анонсированным процессором для ноутбуков Snapdragon X Elite. Этот шаг подчеркивает стремление компании унифицировать свою линейку продуктов, что может привлечь внимание разработчиков и пользователей. На одном из просочившихся постеров, связанного с запуском Xiaomi 15, уже заметили это новое название.

Что касается характеристик, Snapdragon 8 Elite включает шесть ядер центрального процессора с тактовой частотой 3,53 ГГц и два ядра с частотой 4,32 ГГц. В графическом плане Qualcomm использует Adreno 830 с тактовой частотой 1,1 ГГц. По сравнению с предыдущей моделью Snapdragon 8 Gen 3, новый чип может предложить улучшение графической производительности на 46–53%.

Также стоит отметить, что модем Snapdragon X80, который недавно представила Qualcomm, станет неотъемлемой частью нового чипа. Этот модем поддерживает спутниковую связь без дополнительных компонентов и обеспечивает 30% улучшение точности определения местоположения.

На платформе Geekbench будущий OnePlus 13 набрал 3216 баллов в одноядерных тестах и более 10 000 баллов в многоядерных. Однако стоит помнить, что название Snapdragon 8 Elite пока не получило официального подтверждения.

С увеличением производительности чипа возрастет и его стоимость. Ожидается, что Snapdragon 8 Elite обойдется производителям смартфонов примерно в $190, что на 20% дороже Snapdragon 8 Gen 3. Это означает, что новые смартфоны на базе Snapdragon 8 Elite также будут стоить дороже, что может стать решающим фактором для многих потребителей. Например, прошлогодний Snapdragon 8 Gen 3 дебютировал в Китае по цене около 3999 юаней (приблизительно $570), а новые модели могут стоить еще на 500 юаней больше.

Среди первых устройств, которые могут получить Snapdragon 8 Elite, выделяются Xiaomi 15 и 15 Pro, запуск которых запланирован на 23 октября. Другие ожидаемые смартфоны включают Honor Magic 7, OnePlus 13 и iQOO 13, которые также должны выйти в этом месяце.

В начале ноября ожидается выход некоторых моделей на базе Snapdragon 8 Lite, приуроченный к шопинг-фестивалю Singles' Day в Китае. Среди них Realme GT 7 Pro и Redmi K80 Pro. Дальнейшие релизы, такие как серия Red Magic 10 и OnePlus Ace 5 Pro, также запланированы на конец года.

С точки зрения глобального рынка, первые устройства с Snapdragon 8 Elite могут появиться только в первом квартале 2025 года. Это означает, что пользователи, ожидающие новинки, могут столкнуться с некоторыми задержками. Не исключено, что серия Galaxy S25 станет первой в мире с этим чипом.



