Автопроизводитель BYD объявил об отзыве почти 100 000 автомобилей из-за потенциального риска возгорания. Отзыв касается моделей Dolphin и Yuan Plus, и владельцы получат уведомления о необходимых мерах.

Китайский автопроизводитель BYD принял решение отозвать 96 714 автомобилей моделей Dolphin и Yuan Plus, начиная с 30 сентября 2024 года. Это шаг вызван обнаружением производственного брака, который может привести к серьезным проблемам с безопасностью.

Проблема связана с дефектами в контроллере электроусилителя рулевой колонки (CEPS). Когда крышка оборудования закрыта, она может создавать препятствия для конденсаторов на плате контроллера. Это приводит к образованию микротрещин, которые со временем могут увеличиваться, вызывая короткие замыкания и перегрев. В конечном итоге, такая ситуация может привести к возгоранию, что представляет собой реальную угрозу для водителей и пассажиров.

BYD не оставляет своих клиентов на произвол судьбы. Дилеры компании будут обязаны бесплатно установить специальные изоляционные прокладки на контроллеры, чтобы устранить выявленные риски. Владельцы автомобилей получат уведомления через заказные письма, сообщения в WeChat и телефонные звонки. Кроме того, BYD организовала горячую линию для оказания поддержки пользователям, попавшим под отзыв.

Это событие стало знаковым для компании, ведь отзывы автомобилей в истории BYD были редкостью. Данный отзыв оказался крупнейшим в ее практике. Модели Dolphin и Yuan Plus, также известные как BYD Atto 3 за пределами Китая, пользуются высокой популярностью как на внутреннем, так и на международном рынках.