Федеральная антимонопольная служба России начала проверку цен на социально значимые продукты в 14 крупных торговых сетях. Ведомство требует предоставить данные о ценообразовании на хлеб, молоко и овощи за последние восемь месяцев.

В России антимонопольные органы активизировали свои действия в отношении цен на основные продукты питания. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила провести анализ ценообразования в 14 крупных торговых сетях, включая такие известные бренды, как «Пятерочка», «Перекресток» и «Магнит». Это решение связано с ростом цен на социально значимые товары, что вызывает беспокойство у потребителей и властей.

ФАС инициировала проверку, чтобы выяснить причины повышения цен на хлебобулочные изделия, молочную и мясную продукцию, а также овощи из «борщевого» набора. В список торговых сетей, которые должны предоставить данные, вошли «Ашан», «Лента», «Метро», «О’Кей», «Зельгрос», «Глобус», «Магия Ра», «Монетка», «Верный» и «Азбука вкуса». Эти сети обязаны представить информацию о ежемесячной динамике цен, объемах закупок и продаж с начала года до конца августа 2024 года.

ФАС требует от магазинов раскрыть структуру розничных цен и факторы, влияющие на разницу между розничными и оптовыми ценами для каждого товара, включая различия в разных регионах. Если проверка выявит необоснованное повышение цен, антимонопольные органы готовы применить меры реагирования.

Кроме того, 25 сентября ФАС запросила информацию у крупных производителей молочной продукции. Ведомство интересуется средневзвешенными оптово-отпускными ценами, полной себестоимостью и рентабельностью питьевого молока за период с января по август 2024 года. Производители должны объяснить причины роста цен в этот период. В случае, если ФАС установит необоснованное увеличение цен, компании могут столкнуться с антимонопольными мерами.

Согласно данным Росстата, с декабря 2023 года наблюдается рост цен на питьевое молоко на 8,31%. Хлеб и булочные изделия подорожали на 9,29%, говядина на 8,97%, свинина на 3,37%, а баранина на 20,43%. Особенно заметно подорожали овощи из «борщевого» набора: картофель стал дороже на 53,61%, капуста на 24,63%, морковь на 19,41%, свекла на 22,95%, а лук на 16,09%. Эти данные подчеркивают актуальность проверки ФАС и необходимость контроля за ценами на основные продукты питания в стране.