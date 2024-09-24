Недавние события на Ближнем Востоке привлекли внимание к новому вызову для Израиля — модифицированному БПЛА Ту-143, который стал крылатой ракетой DR-3.

На фоне обострения конфликта между Израилем и Хезболлой, западные СМИ опубликовали информацию о том, что израильские силы обороны (IDF) столкнулись с неожиданной угрозой — модифицированным советским беспилотником Ту-143, который теперь имеет новую маркировку и известен как крылатая ракета DR-3. Западные источники подчеркивают, что эта модификация может изменить баланс сил в конфликте.

БПЛА Ту-143, разработанный в 1970-х годах, изначально предназначался для разведывательных целей. Инженеры Советского Союза создали его, чтобы обеспечить высококачественную информацию на поле боя, и теперь его история получила новый поворот.





По информации западных СМИ, новая ракета DR-3 обладает дальностью стрельбы до 200 километров, что позволяет ей достигать целей на севере Израиля, включая Тель-Авив. Сообщения указывают на то, что 22 сентября Хезболла планировала запустить более 150 ракет и беспилотников по израильским объектам.

Ранее не было подтверждений, что Хезболла имела доступ к подобным системам. Для израильских военных остается загадкой, как именно этот беспилотник превратился в ракету. Известно, что в процессе переработки интегрировали современные системы навигации и управления.

Оригинальный Ту-143, длина которого составляет около 14 метров, может развивать скорость до 1000 километров в час и имеет дальность полета около 1000 километров. Он стал одним из самых высококачественных разведывательных БПЛА своего времени.

Существуют предположения, что Хезболла могла получить несколько Ту-143 от режима Башара Асада в Сирии, который, в свою очередь, получил эти беспилотники от Советского Союза.

Как именно Израиль будет реагировать на эти новые угрозы, пока неясно. В ответ на появление DR-3 израильские силы обороны применяют усовершенствованные разведывательные операции и стратегическое планирование, используя свои технологии БПЛА и спутники для мониторинга ситуации.