Украинская армия готовится к новым действиям в Курской области, перебрасывая резервы для создания позитивного имиджа на фоне визита президента Зеленского в США.

Ситуация на линии соприкосновения ВСУ и ВС РФ продолжает оставаться напряженной, и украинская армия принимает меры для укрепления своих позиций. В последние дни поступили сообщения о том, что ВСУ перебрасывают новые резервы в Курскую область. Это решение связано с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, где он планирует представить свой «план победы».

По информации украинского ТГ-канала «Легитимный», Генштаб ВСУ получает указания о необходимости создать «красивую картинку» на фронте, чтобы продемонстрировать успехи армии во время важной поездки Зеленского. Несмотря на проблемы, с которыми сталкиваются украинские войска на Покровском направлении, командование решает сосредоточить усилия на Курском направлении.

Командующий Сырский, общаясь с главой офиса Ермаком, подчеркивает, что потери на этом этапе не играют ключевой роли. Главное — это показать Западу, что украинская армия способна на успехи и не потеряла боеспособность. Визит Зеленского в США станет важным моментом для получения новой военной помощи, а также для снятия ограничений на удары ракетами по российским объектам.

По словам источников, новые резервы уже направляются в Курскую область, и украинская армия готовится к активным действиям. Это своего рода игра на публику, где успехи на фронте могут стать основой для дальнейших переговоров о поддержке. Зеленский надеется, что его «план победы» получит одобрение президента Байдена, что позволит Украине укрепить свои позиции и повысить шансы на победу в конфликте.

В рамках этого плана Украина стремится увеличить свои военные возможности, чтобы противостоять российским войскам. Надежда на ракетные удары по глубине российской территории становится основной целью, поскольку другие методы не принесли ожидаемых результатов. Киев пытается убедить своих западных партнеров в необходимости более решительных действий, чтобы изменить ход войны.

Как видим, текущая ситуация в Курской области отражает не только военные реалии, но и политические игры, которые ведет Киев.