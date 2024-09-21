Курганский автобусный завод перешел на использование коробок передач китайского производства от Fast Gear.

Курганский автобусный завод (КАвЗ) полностью заменил иностранные коробки передач на продукцию китайской компании Fast Gear. Этот переход произошел на фоне нехватки комплектующих после введения санкций, что заставило завод искать новые решения для обеспечения своих моделей.

На заводе теперь используют трансмиссии Fast Gear для всех моделей автобусов, включая городские, пригородные и междугородние варианты. В актуальном прайс-листе, опубликованном в Телеграм-канале «Автобусы и вообще», можно увидеть, что КАвЗ предлагает различные модификации с дизельными и газовыми двигателями. При этом российские двигатели ЯМЗ-534 и ЯМЗ-536 остаются доступными для моделей 4270, 4235 и 4238, однако метановые версии оснащаются китайским мотором Yuchai.

С коробками передач ситуация выглядит иначе. Бюджетные модели КАвЗ получают 5-ступенчатую «механику» от Fast Gear, тогда как более современные варианты оснащаются 6-ступенчатой «механикой» того же производителя. Флагманские автобусы завода используют 6-ступенчатый автомат китайского производства и ведущий мост HanDe. Цены на такие модели колеблются от 11,7 до 13,1 миллиона рублей, в то время как самые простые варианты стоят около 6,2-6,3 миллиона рублей.

Проблема с нехваткой коробок передач затронула и другие автопроизводители, такие как КамАЗ и МАЗ. Тем не менее, у КамАЗа есть модели с российской «механикой» КамАЗ-144, а Минский автобусный завод ранее использовал американские автоматы Allison. Переход КАвЗ на китайские трансмиссии демонстрирует стремление адаптироваться к новым условиям рынка и обеспечивать стабильное производство.