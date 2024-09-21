Samsung объявила о начале массового производства твердотельного накопителя PM9E1 Gen5, который устанавливает новые стандарты производительности. С рекордной скоростью чтения в 14,5 ГБ/с, этот SSD обещает стать идеальным решением для современных ПК и приложений с искусственным интеллектом.

Samsung анонсировала начало массового производства своего нового твердотельного накопителя PM9E1 Gen5, который задает новые стандарты в области производительности и емкости. Этот SSD привлекает внимание не только своей высокой скоростью, но и энергоэффективностью, что делает его идеальным выбором для современных пользователей.

Samsung PM9E1 Gen5 стал настоящим прорывом в мире твердотельных накопителей. С последовательной скоростью чтения в 14,5 ГБ/с и записи до 13 ГБ/с, этот накопитель вдвое превышает показатели своего предшественника, модели PM9A1. Инженеры компании использовали передовые технологии, включая 5-нм контроллер и V-NAND 8-го поколения, чтобы добиться таких впечатляющих результатов.

Samsung предлагает различные варианты емкости, начиная от 512 ГБ и заканчивая 4 ТБ. Такой широкий выбор позволяет удовлетворить потребности как обычных пользователей, так и профессионалов, работающих с большими объемами данных. Например, 4 ТБ версия идеально подходит для хранения контента, сгенерированного ИИ, видео в высоком разрешении и игр с интенсивными рабочими нагрузками.

Кроме того, компания значительно улучшила энергоэффективность своих накопителей. Увеличение энергоэффективности на 50% делает PM9E1 Gen5 отличным выбором для мобильных устройств и локальных приложений ИИ.

YongCheol Bae, исполнительный вице-президент по планированию продуктов памяти в Samsung, отметил, что PM9E1 Gen5 обеспечивает высокую производительность и надежность, что особенно важно в эпоху активного развития технологий искусственного интеллекта. Благодаря этому накопителю пользователи получают не только быстрое, но и безопасное решение для хранения данных.