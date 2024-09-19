19 сентября стало известно, что Apple приняла решение отозвать обновление iOS 18 для iPad. Это решение стало ответом на сообщения пользователей, которые столкнулись с серьезными проблемами после установки новой версии операционной системы. Устройства начали выходить из строя, и владельцы с тревогой делились своими переживаниями на форумах.
Ситуация развивалась стремительно. В понедельник, когда Apple выпустила iOS 18 для iPhone 14 и выше, а также iPadOS 18, пользователи iPad стали замечать, что их устройства перестают отвечать. Один из пользователей заявил, что его iPad "полностью превратился в кирпич" после обновления. Это выражение стало символом разочарования многих, кто ожидал улучшений, но столкнулся с полным крахом.
Apple не спешила комментировать эти инциденты, однако вскоре компания тихо отозвала обновление для моделей iPad Pro с чипом M4. Это решение подчеркивает серьезность ситуации, ведь именно эти устройства оказались наиболее уязвимыми. Как сообщает MacRumors, не все владельцы M4 iPad Pro столкнулись с проблемами, но те, кто испытал сбои, скорее всего, переходили на новую версию ОС.
В ответ на критику Apple сделала заявление, в котором подтвердила временное удаление обновления для моделей iPad Pro M4. Компания работает над решением проблемы, затрагивающей лишь небольшое количество устройств.
Проблема с iPadOS 18 ставит под сомнение качество контроля Apple при разработке программного обеспечения. В то время как пользователи надеются на стабильность и надежность, такие инциденты вызывают недовольство и подрывают доверие к бренду. Многие задаются вопросом, как долго еще продлится этот кризис и какие меры предпримет Apple для исправления ситуации.