Apple неожиданно отозвала обновление iOS 18 для iPad, столкнувшись с жалобами пользователей о сбоях. Многие устройства после установки обновления перестали включаться, что вызвало волну недовольства среди владельцев.

19 сентября стало известно, что Apple приняла решение отозвать обновление iOS 18 для iPad. Это решение стало ответом на сообщения пользователей, которые столкнулись с серьезными проблемами после установки новой версии операционной системы. Устройства начали выходить из строя, и владельцы с тревогой делились своими переживаниями на форумах.

Ситуация развивалась стремительно. В понедельник, когда Apple выпустила iOS 18 для iPhone 14 и выше, а также iPadOS 18, пользователи iPad стали замечать, что их устройства перестают отвечать. Один из пользователей заявил, что его iPad "полностью превратился в кирпич" после обновления. Это выражение стало символом разочарования многих, кто ожидал улучшений, но столкнулся с полным крахом.

Apple не спешила комментировать эти инциденты, однако вскоре компания тихо отозвала обновление для моделей iPad Pro с чипом M4. Это решение подчеркивает серьезность ситуации, ведь именно эти устройства оказались наиболее уязвимыми. Как сообщает MacRumors, не все владельцы M4 iPad Pro столкнулись с проблемами, но те, кто испытал сбои, скорее всего, переходили на новую версию ОС.

В ответ на критику Apple сделала заявление, в котором подтвердила временное удаление обновления для моделей iPad Pro M4. Компания работает над решением проблемы, затрагивающей лишь небольшое количество устройств.

Проблема с iPadOS 18 ставит под сомнение качество контроля Apple при разработке программного обеспечения. В то время как пользователи надеются на стабильность и надежность, такие инциденты вызывают недовольство и подрывают доверие к бренду. Многие задаются вопросом, как долго еще продлится этот кризис и какие меры предпримет Apple для исправления ситуации.