Electronic Arts (EA) представила концептуальное видео, демонстрирующее будущее игр с использованием искусственного интеллекта. Игроки смогут создавать карты, персонажей и игровые режимы, основываясь на своих идеях и предпочтениях.

На недавней конференции инвесторов генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон поделился захватывающим видением будущего игровой индустрии. Видео под названием «Imagination to Creation» показало, как искусственный интеллект может трансформировать процесс создания контента, предоставляя игрокам уникальные инструменты для воплощения своих идей в жизнь.

В концептуальном ролике, который можно посмотреть, перейдя на сайт bilibili.com, два игрока взаимодействуют с ИИ для создания уникальной игровой среды. Они начинают с простых инструкций, определяя, каким должен быть их идеальный мир. Затем, словно архитекторы виртуальной реальности, они быстро строят лабиринт и добавляют вооруженных персонажей, придавая своему творению жизнь. Этот процесс не останавливается: по мере игры они продолжают расширять и развивать окружение, внося изменения на лету. EA уверяет, что данная концепция будет включать в себя их исключительную интеллектуальную собственность, что добавляет дополнительную ценность для пользователей.

Следует отметить, что несмотря на яркие обещания, отзывы пользователей оказались неоднозначными. Многие выражают разочарование и скептицизм по поводу реальности этой идеи, отмечая, что видео представляет собой всего лишь предварительный рендеринг. На данный момент EA не имеет функциональной версии технологии, готовой для демонстрации широкой аудитории. Это создает вопросы о том, насколько быстро и эффективно компания сможет реализовать свои амбициозные планы.

Тем не менее, EA уже активно использует искусственный интеллект в процессе разработки своих игр. Например, в FIFA 23 применили 12 циклов анимации, созданных с использованием ИИ, а в EA Sports FC 24 гордятся 1200 анимациями, которые также создал искусственный интеллект. Это показывает, что компания уже движется в направлении интеграции ИИ в свои проекты, хотя конкретные сроки появления новых функций остаются неясными.