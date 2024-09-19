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Bac Consulting оказалась в центре расследования после серии взрывов в Ливане
BAC Consulting из Будапешта, связанная с тайваньскими пейджерами, оказалась в центре расследования после серии взрывов в Ливане. Единственным видимым присутствием компании в Венгрии остаются редкие визиты представителя за корреспонденцией.

17 сентября Ливан потрясла волна взрывов, которые унесли жизни более десяти человек, около трех тысяч получили ранения. Взрывные устройства замаскировались под пейджеры, радиостанции и даже скутеры, а подозрения в организации этого массового террора тут же легли на израильские спецслужбы. Но вскоре на передний план вышла другая фигура — венгерская фирма BAC Consulting, связанная с производством пейджеров под брендом Gold Apollo, использовавшихся в трагедии.

Трагическая история на данный момент переросла в масштабный международный скандал. В центре внимания оказалась компания BAC Consulting, чей офис в Будапеште, по сути, существует лишь на бумаге. Это небольшое почтовое отделение, где сотрудник лишь раз в месяц забирает корреспонденцию. По словам женщины, которая работает в этом офисе, больше никакой активности у компании не наблюдается. Казалось бы, это странный выбор для фирмы, причастной к таким серьезным событиям.

Тайваньская компания Gold Apollo, чей бренд был нанесен на пейджеры, утверждает, что BAC Consulting действительно владеет лицензией на производство устройства модели AP924, одного из тех, которые стали причиной катастрофы. Примечательно, что эта модель способна только принимать и отображать сообщения, но не может выполнять звонки. Однако, по мнению экспертов, такой простоты вполне хватило для того, чтобы превратить эти аппараты в смертельно опасное оружие.

Глава компании Gold Apollo, Сюй Чинг-Куан, признается, что был весьма удивлен, когда два года назад BAC Consulting запросила лицензию на производство пейджеров. Его беспокойство усилилось, когда в Ливане произошли первые взрывы, и все следы начали указывать на эту венгерскую компанию. Тем не менее, владельцы BAC Consulting продолжают утверждать, что их фирма — всего лишь торговый посредник, и никакого непосредственного отношения к производству взрывоопасных устройств не имеет.

История обрастает все новыми подробностями. Здание в Париже, где, согласно документам, находится главный офис директора компании BAC, оказалось вовсе не корпоративным штабом, а казармой французских жандармов. Похоже, что компания действительно ведет довольно теневой бизнес, не имея собственных производственных мощностей ни во Франции, ни в Венгрии.

Но на этом странности не заканчиваются. Израильские спецслужбы подозреваются в том, что заранее создали несколько подставных компаний, чтобы скрыть свои следы. В их числе оказалась и BAC Consulting. The New York Times опубликовала материал, в котором утверждает, что эти фирмы, включая венгерскую компанию, действовали под прикрытием, чтобы запутать следствие и скрыть, что настоящими производителями взрывоопасных устройств являлись израильские разведчики.

На следующий день стали поступать сообщения о взрывах радиостанции ICOM и ноутбуков, а также скутеров и автомобилей с новой электроникой. Люди гибли на улицах, в своих домах, в автомобилях — обычный предмет с интегрированным устройством фактически стал оружием. Число погибших росло с каждым часом, и паника охватила Ливан.

 «Хезболла» немедленно обвинила Израиль в причастности к атакам. Ливанская группировка обещала жесткий ответ, который «ударит оттуда, откуда не ждут». В свою очередь, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о начале новой фазы военной кампании на севере страны, утверждая, что действия направлены на обеспечение безопасности израильтян, живущих рядом с ливанской границей. Правительство Израиля дало зеленый свет на активные военные действия против «Хезболлы».

Между тем японская компания ICOM, чьи радиостанции также оказались замешанными, начала собственное расследование. На Тайване и в Израиле органы безопасности тоже подключились к проверке деятельности компаний, связанных с трагедией.


#израиль #венгрия #хезболла #ливан #взрывы #радиостанции #bac consulting #gold apollo #пейджеры
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Forbes: Израильские спецслужбы стоят за «пейджерной» атакой в Ливане
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