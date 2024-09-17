В 2025 году Россия начнет научные исследования стандарта мобильной связи шестого поколения (6G). Министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил о планах кооперации с дружественными странами в рамках нацпроекта "Экономика данных".

Россия готовится к важному шагу в области телекоммуникаций. Министерство цифрового развития объявило о начале исследований стандарта мобильной связи шестого поколения (6G) в 2025 году.

На первом Международном технологическом конгрессе министр цифрового развития Максут Шадаев поделился захватывающими новостями. Он подчеркнул, что Минцифры намерено активно исследовать возможности 6G, начиная с 2025 года. Эти исследования станут частью нацпроекта "Экономика данных", который направлен на развитие цифровой инфраструктуры в России.

Шадаев отметил, что работа над 6G включает в себя не только научные исследования, но и финансирование проектов, что станет основой для успешной реализации новых технологий. Важно понимать, что 6G обещает не только увеличение скорости передачи данных, но и улучшение качества связи, что сделает возможным подключение множества устройств одновременно.

Кроме того, министр сообщил о планах на сотрудничество с дружественными странами. Это открывает возможности для обмена опытом и технологиями, что крайне важно в условиях глобальной конкуренции.

Ранее в этом году правительство утвердило стратегию развития отрасли связи до 2035 года. В ней обозначены ключевые этапы, включая разработку и испытания оборудования стандартов 5G и 6G-Ready в период с 2023 по 2030 годы.