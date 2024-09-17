Intel подписала соглашение с Amazon AWS на производство чипов искусственного интеллекта, что способствовало росту акций компании на 6,36%. Кроме того, Intel получила федеральный грант от правительства США на сумму до 3,5 миллиардов долларов для разработки чипов для Пентагона.

Intel вновь привлекла внимание инвесторов, заключив важное соглашение с Amazon AWS. Эта новость вызвала резкий рост акций компании, которые поднялись на 6,36% и достигли отметки в $20,91 за акцию.

Соглашение между Intel и Amazon AWS подразумевает создание индивидуальных чипов искусственного интеллекта, которые будут использоваться в облачных сервисах Amazon. Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер выразил уверенность в том, что это сотрудничество принесет миллиарды долларов в литейный бизнес компании. Он отметил, что Amazon будет оплачивать услуги по проектированию и производству, что создаст новые возможности для роста.

Кроме того, Intel получила федеральный грант в размере до $3,5 миллиардов на разработку чипов для нужд Пентагона (подробнее об этом вы можете прочесть здесь). Акции Intel закрылись на уровне $89,223 долларов, что снова превысило рыночную стоимость Colgate.

Правда не все так гладко, как хотелось бы американской корпорации. Intel продолжает сталкиваться с вызовами в своей деятельности. В рамках стратегии оптимизации компания решила продать свои акции Altera, а также приостановить проекты по производству микросхем в Германии и Польше на два года. Пэт Гелсингер сообщил, что в середине октября компания уведомит около 15,000 сотрудников о предстоящих увольнениях. Это решение стало частью более широкой стратегии по сокращению расходов и повышению эффективности (подробнее об этом вы можете прочесть здесь).

Несмотря на трудности, Intel сохраняет приверженность расширению производства в США. Гелсингер подчеркнул, что литейный бизнес получит большую независимость и сможет привлекать внешний капитал.