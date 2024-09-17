Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер объявил о значительных изменениях в компании, включая увольнения более 7500 сотрудников. Также в планах — сокращение недвижимости и оптимизация производственных процессов.

В своем обращении к сотрудникам генеральный директор Intel Пэт Гелсингер описал предстоящие изменения, которые затронут не только штат компании, но и ее стратегию на ближайшие годы.

В своем меморандуме Гелсингер подчеркнул, что Intel готовится к самой важной трансформации за последние 40 лет. Он сообщил о планах уволить более 7500 сотрудников, что составляет значительную часть рабочей силы компании. Это решение связано с необходимостью оптимизации затрат и повышения эффективности производственных процессов. Гелсингер отметил, что такие шаги помогут компании адаптироваться к меняющимся условиям рынка и обеспечить ее конкурентоспособность.

Помимо сокращения штата, Intel планирует значительно сократить свои активы в сфере недвижимости. Генеральный директор объяснил, что продажа около двух третей мировых активов в этой области позволит компании улучшить финансовые показатели и ликвидность. В условиях растущей конкуренции на рынке полупроводников такие меры становятся необходимыми для выживания.

Одним из ключевых направлений трансформации станет усиление независимости литейного бизнеса. Intel намерена оптимизировать свои производственные процессы и укрепить сотрудничество с крупными партнерами, такими как Amazon AWS. Гелсингер также сообщил о получении прямого финансирования в размере до 3 миллиардов долларов от программы US Chip and Science, что должно помочь в реализации новых проектов.

Компания сделала акцент на повышении эффективности использования капитала, что станет основой для дальнейшего развития. Гелсингер подчеркнул, что переход на новые технологии, такие как EUV, позволит Intel перейти к более нормальному ритму развития и адаптации к рыночным условиям. В частности, он упомянул о приостановке проектов в Польше и Германии на два года, чтобы сосредоточиться на более перспективных направлениях.

Кроме того, Intel планирует упростить свой портфель продуктов, чтобы повысить скорость и эффективность. Гелсингер указал на необходимость более четкой концентрации на ключевых направлениях бизнеса, таких как x86 и специализированные микросхемы. Он также отметил, что компания интегрирует разработки программного обеспечения в основные бизнес-подразделения, что поможет создать более слаженную и эффективную структуру.

Среди других инициатив — перевод интегрированных фотонных решений на DCAI и фокус на сетевом и телекоммуникационном бизнесе. Эти шаги направлены на создание более целенаправленной программы исследований и разработок, соответствующей основным приоритетам компании.

Гелсингер заверил, что несмотря на трудные решения, которые предстоит принять, Intel продолжает придерживаться своих обязательств по инвестициям в производство в Соединенных Штатах. Он отметил, что проекты в Аризоне, Орегоне, Нью-Мексико и Огайо остаются в центре внимания компании.