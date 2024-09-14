Intel заключила соглашение на 3,5 миллиарда долларов для производства чипов, предназначенных для военных нужд. Эти средства направят на развитие заводов в Аризоне и других штатах, укрепляя позиции компании на рынке.

Компания Intel, один из ведущих производителей полупроводников, недавно объявила о заключенном соглашении с правительством США. Сумма в 3,5 миллиарда долларов предназначена для поддержки производства чипов, необходимых для военных и разведывательных целей.

Согласно источникам, Intel получила федеральные гранты на сумму 3,5 миллиарда долларов в рамках программы Secure Enclave, направленной на разработку передовых чипов для Пентагона. Эта программа охватывает несколько штатов, включая ключевое производственное предприятие в Аризоне. Интересно, что Intel всегда считалась фаворитом на получение данных средств, однако конкуренция с другими производителями чипов оставалась острой. Вашингтон высказывал опасения относительно зависимости от одной компании, что создавало дополнительные преграды на пути к получению финансирования.

Финансирование будет объявлено уже на следующей неделе, что сулит большие возможности для Intel. Эти деньги добавятся к уже полученным 8,5 миллиарда долларов грантов и 11 миллиардам кредитов в рамках Закона о чипах и науке, подписанного президентом Джо Байденом в 2022 году. Этот закон направлен на восстановление производства полупроводников в США и уменьшение зависимости от поставок из Азии.

В то время как Intel, Министерство торговли и Пентагон отказались комментировать ситуацию, инвесторы реагируют на новости. Акции Intel немного выросли после объявления о сделке, но в целом они упали на 61% в этом году, что ставит под сомнение финансовое состояние компании. Инвесторы с нетерпением ждут подробностей о том, как Intel планирует использовать полученные средства и какие шаги предпримет для восстановления доверия к своему бизнесу.

Соглашение по программе Secure Enclave демонстрирует, что правительство США доверяет Intel в выполнении своих оборонных планов. В условиях жесткой конкуренции на рынке полупроводников Intel пересматривает свои производственные амбиции. Окончательные решения пока не приняты, но, по сообщениям, компания может отложить или остановить проекты за пределами США, сосредоточив усилия на укреплении своих позиций внутри страны.