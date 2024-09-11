Samsung получила новый заказ от американской компании Ambarella на производство 2-нм чипов для систем помощи при вождении. Массовое производство начнется в 2026 году, а первые продукты выйдут с конвейера в 2025 году.

Samsung продолжает усиливать свои позиции на рынке передовых технологий, получив новый заказ от Ambarella — американской компании, специализирующейся на полупроводниках для систем искусственного интеллекта. Основная цель — производство чипов для систем помощи при вождении (ADAS) с использованием новейшего 2-нм техпроцесса. Это сотрудничество открывает новую веху в развитии технологий для автопрома.

Ambarella и Samsung уже не в первый раз работают вместе. В феврале 2023 года они анонсировали проект по созданию автомобильных чипов на базе 5-нм технологии Samsung. Нынешний же заказ выводит их партнерство на новый уровень, сдвигая фокус на еще более передовые технологии — 2-нм чипы, которые обещают стать настоящим прорывом в индустрии.

Samsung планирует начать массовое производство по технологии SF2 в 2025 году, но уже сейчас активно готовится к этому. Первые продукты, созданные по 2-нм техпроцессу, появятся на рынке в 2026 году. Для Ambarella это означает возможность создать более быстрые и эффективные системы помощи при вождении, что особенно важно в условиях растущего спроса на безопасность и автономное управление.

Значение этого заказа выходит за рамки простой бизнес-сделки. Он символизирует ускорение внедрения 2-нм технологий в автомобильную промышленность. На фоне этого роста, обе компании планируют запустить еще более специализированные решения для автомобилей в 2027 году.