В начале сентября российский рынок автомобилей удивил рекордами продаж, достигнув максимального уровня за последние пять месяцев. Специалисты отмечают, что отечественные и китайские бренды продолжают доминировать на рынке.

Сентябрь начался для российского автомобильного рынка с впечатляющих новостей. В период с 1 по 7 сентября 2024 года россияне приобрели 38 115 новых легковых автомобилей. Это число стало рекордным с апреля, что свидетельствует о возрождении интереса к новым машинам.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что продажи автомобилей в первой неделе сентября достигли высокого уровня, который не наблюдали с весны. В марте текущего года россияне купили 38 409 автомобилей, и, похоже, сентябрьская статистика вновь подтвердила растущий интерес к новым моделям.

На первом месте по продажам снова оказалась LADA. Российский автопроизводитель реализовал 8 028 автомобилей за неделю, что подтверждает его статус народного бренда. На втором месте расположился китайский производитель Haval, который продал 5 023 автомобиля. Chery замкнул тройку лидеров с результатом в 4 427 машин.

Интересно, что на рынке активно проявляют себя и другие китайские бренды. Geely, Changan, OMODA, Jetour и EXEED также преодолели рубеж в 1 000 проданных автомобилей, что говорит о растущем влиянии китайских производителей на российском рынке. Например, Geely реализовал 4 294 автомобиля, а Changan — 3 035.

Белорусская марка Belgee вернулась в ТОП-10, показав результат в 897 автомобилей. Замкнул список китайский бренд JAECOO с продажами 806 единиц. Эти цифры подчеркивают, что российские потребители продолжают активно интересоваться новыми автомобилями, несмотря на экономические трудности.

Рынок автомобилей в России явно демонстрирует позитивные тенденции, и эксперты прогнозируют дальнейший рост.