Еще до официального выхода многопользовательской игры Valve «Deadlock» мошенники начали использовать чит-программы. Закрытое бета-тестирование уже столкнулось с серьезными проблемами, когда пользователи начали злоупотреблять игровыми механиками.

Мир видеоигр снова оказался в центре внимания, когда вскрылись факты о мошенничестве в новой игре Valve «Deadlock». Несмотря на то, что игра еще не вышла, она уже стала жертвой читеров, которые используют запрещенные программы для получения преимущества в закрытом бета-тестировании.

На платформе Reddit один из пользователей разместил видео, на котором четко видно, как мошенники применяют чит-коды. Эти программы позволяют игрокам прицеливаться с невероятной скоростью и точностью, а также стрелять сквозь стены. Такие действия не только нарушают правила игры, но и подрывают дух честного соперничества.

Valve пока не объявила официальную дату выхода «Deadlock», а также не предоставила минимальные или рекомендуемые системные требования на своей странице в Steam. Это создает дополнительные вопросы среди игроков, ведь они стремятся понять, что именно ожидает их в будущем. Соучредитель компании Гейб Ньюэлл в 2021 году упоминал о намерении Valve сосредоточиться на создании однопользовательских игр, и «Deadlock» должна была стать одним из шагов в этом направлении.

Однако недавние события подчеркивают, что даже в закрытом тестировании разработчики сталкиваются с проблемами, которые могут повлиять на репутацию игры. Геймеры надеются, что Valve примет меры для борьбы с мошенничеством и обеспечит честное игровое пространство.