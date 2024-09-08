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Вооруженные силы РФ внедряют FPV-дроны «Ключ», работающие на нестандартных частотах
8 сентября стало известно о начале применения FPV-дронов «Ключ» вооруженными силами РФ на нескольких направлениях спецоперации. Эти беспилотники, разработанные учебным центром «Пустельга», обещают значительно повысить эффективность боевых действий.

Недавно российские вооруженные силы сделали важный шаг в модернизации своих боевых возможностей, начав применять FPV-дроны «Ключ». Эти беспилотные летательные аппараты, о которых сообщила информационная служба ТАСС, уже активно используются на курском и четырех других направлениях специальной операции. Разработка и производство дронов осуществляется учебным центром «Пустельга», который с июля этого года наладил их массовое производство.

FPV-дроны «Ключ» представляют собой не просто очередную модель беспилотников, а настоящую инновацию в подходе к ведению боевых действий. С производственной мощностью в 2000 единиц в месяц, «Ключ» обеспечивает войска необходимыми средствами для выполнения самых различных задач.

Каждый дрон может быть оснащен разнообразной полезной нагрузкой, что делает их универсальными в зависимости от конкретных боевых условий. В линейку входят как 7-дюймовые, так и 10-дюймовые аппараты, каждый из которых может выполнять различные функции — от разведки до непосредственной поддержки огнем. Это позволяет командирам на местах адаптировать дроны под свои нужды, что значительно повышает их эффективность.

#россия #сво #дроны #спецоперация #fpv-дроны
Источник: iz.ru
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