Илон Маск объявил о планах запуска первого космического корабля Starship на Марс через два года, с целью проверить его посадочные возможности. Если тест пройдет успешно, пилотируемая миссия состоится в 2028 году, с амбициозной целью построить самодостаточный город на Красной планете.

Илон Маск, основатель компании SpaceX, вновь поднял вопрос о колонизации Марса, объявив о планах запуска первого космического корабля Starship на Красную планету в ближайшие два года.

Эта информация была озвучена в социальных сетях, где Маск подчеркнул важность успешной посадки для реализации пилотируемой миссии, которая может состояться в 2028 году. Важнейшей целью этих амбициозных планов является создание самодостаточного города на Марсе в течение следующих двух десятилетий.

На ежегодном собрании SpaceX в начале текущего года Маск уже делился своими видениями относительно будущего космических полетов. Он отметил, что для превращения человечества в многопланетный вид необходимо создать надежную и многоразовую ракету. По его словам, достижения компании за последние восемь лет впечатляют, и он с нетерпением ждет, что будет сделано в следующие восемь лет.

Планируется, что первый запуск Starship будет направлен на проверку его возможностей приземления на Марс. Маск считает, что успешная посадка станет важным шагом для дальнейших пилотируемых миссий. Он также подчеркивает, что если тестирование пройдет успешно, то через четыре года можно будет ожидать первую группу людей на Марсе.

Согласно последним данным, SpaceX стремится увеличить количество запусков ракет до 144 в год, что на 50% больше, чем в предыдущие годы. Это увеличение позволит компании быстрее развивать свои технологии и готовиться к будущим миссиям. Маск уверен, что к тому времени люди смогут не только высадиться на Марс, но и, возможно, снова посетить Луну.

В июле этого года Маск поручил команде SpaceX углубиться в детали дизайна марсианского города. Одна группа работает над проектом небольших купольных жилищ, используя материалы, которые можно найти на самой планете. Это позволит минимизировать затраты на доставку ресурсов с Земли. Другая команда сосредоточена на разработке скафандров, которые смогут защитить людей в суровых условиях Марса, включая экстремальные температуры и радиацию.

Кроме того, медицинская группа изучает возможность деторождения на Марсе, что станет важным шагом для создания самодостаточной колонии. Маск подчеркивает, что для успешной колонизации необходимо учитывать все аспекты жизни на новой планете, включая здоровье и благополучие будущих поколений.

С учетом всех этих факторов, SpaceX продолжает активно работать над созданием технологий, которые позволят не только осуществить первую пилотируемую миссию на Марс, но и обеспечить долгосрочное существование людей на Красной планете. Маск верит, что с правильным подходом и инновациями, колонизация Марса может стать реальностью в ближайшие десятилетия.