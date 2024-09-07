Илон Маск прокомментировал игру Black Myth: Wukong, назвав ее «впечатляющим китайским шедевром AAA».

Сегодня Маск прокомментировал игру на платформе X (заблокирована в РФ), заявив, что это «впечатляющий» китайский шедевр AAA. Интересно, что он также прикрепил картинку, на которой заменил лицо «Destiny» на свое собственное.

Игра «Black Myth: Wukong» с момента своего запуска пользуется большой популярностью во всем мире, привлекая внимание многих игроков. Маск также написал «кажется странно знакомым».

Данные исследовательской организации VG Insights показывают, что продажи «Black Myth: Wukong» составили 18 миллионов единиц в течение двух недель с объемом продаж примерно 867 миллионов долларов США. Продажи этой игры могут достичь 30 миллионов копий в течение ее жизненного цикла, а в будущем будет выпущен дополнительный контент.