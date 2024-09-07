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PoZiTiv4iK
Маск неожиданно высказался о Black Myth: Wukong
Илон Маск прокомментировал игру Black Myth: Wukong, назвав ее «впечатляющим китайским шедевром AAA».

Сегодня Маск прокомментировал игру на платформе X (заблокирована в РФ), заявив, что это «впечатляющий» китайский шедевр AAA. Интересно, что он также прикрепил картинку, на которой заменил лицо «Destiny» на свое собственное.

Игра «Black Myth: Wukong» с момента своего запуска пользуется большой популярностью во всем мире, привлекая внимание многих игроков. Маск также написал «кажется странно знакомым».

Данные исследовательской организации VG Insights показывают, что продажи «Black Myth: Wukong» составили 18 миллионов единиц в течение двух недель с объемом продаж примерно 867 миллионов долларов США. Продажи этой игры могут достичь 30 миллионов копий в течение ее жизненного цикла, а в будущем будет выпущен дополнительный контент.

#илон маск #black myth: wukong #3a-игры
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вот чудик, причем тут вертикальная синхронизация и энергопотребление? время отклика всех устройств должно быть минимальным хоть при 100 FPS, хоть при 300 FPS - иначе бесполезняк
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denacifikator
18:44
естественно,но других вариантов,тут нет уже.Главное щас не проворонить ещё одно наступление всушников,этой осенью будет где-то.
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Китя
18:43
Наши тоже гибнут. 1 к 2. быстрее это всё закончилось.
Bloomberg: Наступление ВСУ на Курскую область встревожило союзников Украины
denacifikator
18:37
всушники будут делать прорыв ещё один,этой осенью где-то,тяжёлых то танков они на курскую область,не пускали на прорыв,значит где-то готовят,они ещё одно наступление.
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ExtenZ
18:37
що за бред пишет этот агент 5-колонны ?
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Bloomberg: Наступление ВСУ на Курскую область встревожило союзников Украины
denacifikator
18:18
теперь,сперва до атлантики всё подзачистят,а там будет видно,колоть ли биг-бен.
Bloomberg: Наступление ВСУ на Курскую область встревожило союзников Украины
Alxndr
18:09
Интересный эксперимент, но в принципе давно известно, что тесты от GameGPU примерно тождественны тестам незабвенного Феникса. Все тот же Excel )))
Делаю тесты в игровых бенчмарках и сравниваю результаты с данными GameGPU
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