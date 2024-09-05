Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Исследование: люди, оказавшиеся перед выбором между жизнью и смертью, слишком доверяют ИИ
Недавнее исследование, проведенное в Калифорнийском университете в Мерседе, показало, что люди слишком доверяют искусственному интеллекту, даже когда речь идет о жизни и смерти. Участники эксперимента изменяли свои решения, основываясь на советах роботов, что вызывает серьезные опасения по поводу влияния ИИ на критические выборы.

В последние годы искусственный интеллект (ИИ) стал неотъемлемой частью нашей жизни, и его влияние продолжает расти. Впрочем, новое исследование, проведенное в Калифорнийском университете в Мерседе, поднимает важные вопросы о том, насколько мы можем доверять машинам, особенно в критических ситуациях. В ходе эксперимента, где участники должны были принимать решения, касающиеся жизни и смерти, оказалось, что большинство из них склонны следовать указаниям роботов, даже если те давали случайные советы.

Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, состояло из двух экспериментов, в которых участники имитировали управление вооруженным дроном. Они должны были принимать решения о том, запускать ли ракету по целям, которые мелькали на экране, или отступить. Каждая цель была помечена символом, обозначающим союзника или врага, однако в некоторых случаях участники сталкивались с немаркированными изображениями. В таких ситуациях им приходилось полагаться на собственную память и интуицию при выборе, кого атаковать.

После того как участники сделали свой выбор, робот высказывал свое мнение. Например, он мог сказать: «Я тоже думаю, что это враг» или «Мне кажется, это союзник». У испытуемых была возможность либо подтвердить, либо изменить свое решение на основе комментариев робота, который добавлял фразы вроде: «Надеюсь, вы правы». Интересно, что даже когда роботы не имели человеческого облика, участники все равно меняли свои решения в примерно двух третях случаев.

Различные типы роботов оказывали разное влияние на выборы участников. Полноразмерный человекоподобный андроид, который мог жестикулировать и поворачиваться, вызывал несколько больший эффект, чем менее гуманоидные версии, такие как коробчатые «боты». Однако даже в случае с менее антропоморфными роботами, испытуемые все равно поддавались влиянию в значительной степени.

Важно отметить, что участникам не сообщали, был ли их окончательный выбор правильным. Исходя из результатов, можно было предположить, что первоначальный выбор был верным примерно в 70% случаев, но после вмешательства робота точность решений упала до 50%. Это указывает на то, что даже с осознанием возможных последствий, испытуемые все равно доверяли советам машин.

Перед началом эксперимента участникам показывали изображения разрушений, оставшихся после атак беспилотников, а также невинных гражданских лиц, включая детей. Исследователи акцентировали внимание на важности серьезного подхода к симуляции, что подчеркивало моральные аспекты принимаемых решений. Несмотря на это, результаты показали, что участники, искренне стремившиеся избежать ошибок, все равно поддавались влиянию ИИ.

Профессор Колин Холбрук, главный исследователь, подчеркнул, что результаты исследования поднимают важные вопросы о том, насколько мы можем доверять ИИ в условиях неопределенности. Он отметил, что общество должно проявлять осторожность и скептицизм, особенно когда речь идет о решениях, которые могут иметь серьезные последствия. Это касается не только военных решений, но и применения ИИ в других сферах, таких как правоохранительные органы или медицина.

Исследование также подчеркивает, что, несмотря на достижения в области ИИ, машины не всегда могут учитывать этические ценности или глубокое понимание контекста. Холбрук призвал к осторожности, когда мы передаем ИИ контроль над важными аспектами нашей жизни, поскольку чрезмерное доверие может привести к катастрофическим последствиям.

#искусственный интеллект #ии #исследования #доверие
+
Написать комментарий (0)
Маск: xAI запустила учебный кластер Colossus 100K H100 — самую мощную систему обучения ИИ в мире
Nvidia отрицает получение повестки в суд от Министерства юстиции США
Биткоин утратил лидерство по капитализации среди активов по показателю RAROC
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Иран представил модернизированную версию танка M-60А1 под названием Soleiman-402
1
Sony получила эксклюзивные маркетинговые права на GTA 6
+
OpenAI анонсировала GPT Next: ИИ станет в 100 раз мощнее
+
TECNO запускает продажи мини-ПК MEGAMINI Gaming G1 с Intel i9-13900H, RTX 4060 и встроенной СЖО
4
Процесс распаковки GoPro Hero и Hero 13 Black подтвердил характеристики и дизайн новинок
+
Китайские микросхемы собственного производства отстают от TSMC всего на три года
+
CD Projekt RED готовится выпустить патч для Cyberpunk 2077 с поддержкой AMD FSR 3
1
Раскрыты характеристики и дизайн Xiaomi 15 Ultra
+
Второй трейлер GTA 6 могут задержать из-за сделки Rockstar и Sony
1
Huawei опубликовала название своего смартфона с тройным складыванием
+
Google объявляет о четырех новых функциях для всех устройств Android
+
Первая в мире оперативная память DDR5-9200 стандарта CUDIMM выпущена компанией V-color
+
Intel анонсировала процессоры Core Ultra 200V и начнёт продажи 24 сентября
1
Увеличение TDP до 105 Вт не дает прироста производительности Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X в играх
10
На мобильном рынке появился компактный смартфон, размером с кредитку, но с широким функционалом
1
Некоторые пользователи уже начали получать свои копии игры Warhammer 40,000: Space Marine 2
+
Рынок криптовалют в шаге от бычьего цикла, но Киты толкают Bitcoin вниз, скупая ВТС по низкой цене
1
Исследование показало высокую точность измерений на часах Samsung Galaxy Watch
+
Появились изображения флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
+
NVIDIA похудела на $280 миллиардов – Дженсен Хуанг получил повестку в суд от Минюста США
6

Популярные статьи

О новинках авиапрома-2025: Су-57М с супердвигателем «второго этапа» и тяжёлый БПЛА С-70 «Охотник»
10
Краткий обзор игры "FIA European Truck Racing Championship"
+
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
49
Почему я не спешу обновлять Windows 11 до последней версии — обзор связанных с апдейтами проблем
23
Есть ли смысл ждать GeForce RTX 5060 ещё год, и почему GeForce GTX 1080 Ti лучше не покупать
14
GeForce RTX 3050 vs Black Myth: Wukong – на что способна бюджетная видеокарта NVIDIA осенью 2024г
6
Что сегодня происходит на рынке игровых приставок, и какие перспективы развития существуют
3
Тестирование "студийного" ноутбука MSI Katana 17 B12VEK-267XRU
14
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
+
Выход GeForce RTX 5000 перенесли — выясняем, стоит ли их ждать или покупать видеокарту прямо сейчас
3

Сейчас обсуждают

A_K_
14:48
Действительно, раньше звонили по 3 раза в день, а сейчас просто каждый день.
Последствия уничтожения энергосистемы Украины: россиянам стало поступать в 3 раза меньше звонков от мошенников
Антон Малаки
14:47
за это добавим к цене 300 $
Nvidia обновила свой брендинг для графических карт GeForce RTX
БелПатриот
14:43
Сколько денег идет в ж_у на военку. Жесть.
ВС Германии приняли на вооружение первый ЗРК IRIS-T SLM
Vetali
14:35
Советую ознакомиться с картой.
Белорусское ПВО перехватило ряд неопознанных беспилотников, пересекших госграницу республики
Asker 013
14:34
Вы правы- холодные это плохо ...а прохладные приятно
Разработано эффективное устройство для охлаждения без кондиционеров
Артём Николаев
14:28
Холодные стены - привет конденсат и плесень.
Разработано эффективное устройство для охлаждения без кондиционеров
Сергей Яковлев
14:28
А что же ты не пишешь про провалы Сони, а? В очередной раз убеждаюсь что автор - чорт
Суета в рядах поклонников Xbox - Microsoft блокирует покупки из неправильных регионов.
Александр Столяров
14:26
В смысле давно не используется? В 10х годах в школы поставляли такие треугольники от вкуснотеево
Зачем в СССР продавали молоко в треугольниках и почему перестали
OgoGoLog
14:25
Металлические шарики производимые сейчас в РФ имеют уши из СССР. РФ должно производить свои металлические шарики без разработок СССР, а ещё они должны бить более шарообразными, чем шарики из СССР. "То...
ОАК построит для ГТЛК почти 240 пассажирских самолётов SJ-100, Ту-214 и Ил-114-300
RandomXP
14:19
Если нужна приставка для игр на будущее, я бы немного подождал бы до PS5pro Судя по всему - годный агрегат выйдет. По стоимости игр/комп железа. Это все не имеет значение, если деньги у Вас есть. А е...
Почему PlayStation 5 выгоднее ПК, и какие преимущества ещё есть у игровых приставок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем