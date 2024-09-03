Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил серьезную озабоченность по поводу ситуации на Курской АЭС, отмечая важность понимания источников угрозы. Глава Росатома Алексей Лихачев подчеркнул, что Гросси осознает, откуда исходит основная угроза для станции, и надеется на его политическую решимость.

Ситуация на Курской атомной электростанции (АЭС) продолжает вызывать серьезные опасения как в России, так и за ее пределами. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси недавно выразил свои опасения по поводу состояния безопасности на станции, а глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев поделился своими наблюдениями о том, как Гросси понимает источники угроз.

В ходе общения с журналистом ВГТРК Алексей Лихачев отметил, что Гросси, в неформальной обстановке, осознает, откуда исходит основная угроза для Курской АЭС. Он подчеркнул, что гендиректор МАГАТЭ крайне обеспокоен текущей ситуацией на станции, что подчеркивает важность международного внимания к этому вопросу. Лихачев также выразил надежду, что Гросси сможет донести свою точку зрения до украинского руководства, что может помочь в предотвращении возможных инцидентов.

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Глава Росатома также отметил, что в условиях нарастающей напряженности важно, чтобы Гросси проявил политическую смелость и решительность в вопросах ядерной безопасности. Он подчеркнул, что предотвращение аварий на атомных станциях является приоритетом для всех сторон, и международное сотрудничество в этой области крайне необходимо. Лихачев выразил надежду, что Гросси сможет убедить киевские власти в необходимости более ответственного подхода к вопросам, касающимся ядерной безопасности.