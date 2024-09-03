Ситуация на Курской атомной электростанции (АЭС) продолжает вызывать серьезные опасения как в России, так и за ее пределами. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси недавно выразил свои опасения по поводу состояния безопасности на станции, а глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев поделился своими наблюдениями о том, как Гросси понимает источники угроз.
В ходе общения с журналистом ВГТРК Алексей Лихачев отметил, что Гросси, в неформальной обстановке, осознает, откуда исходит основная угроза для Курской АЭС. Он подчеркнул, что гендиректор МАГАТЭ крайне обеспокоен текущей ситуацией на станции, что подчеркивает важность международного внимания к этому вопросу. Лихачев также выразил надежду, что Гросси сможет донести свою точку зрения до украинского руководства, что может помочь в предотвращении возможных инцидентов.
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Глава Росатома также отметил, что в условиях нарастающей напряженности важно, чтобы Гросси проявил политическую смелость и решительность в вопросах ядерной безопасности. Он подчеркнул, что предотвращение аварий на атомных станциях является приоритетом для всех сторон, и международное сотрудничество в этой области крайне необходимо. Лихачев выразил надежду, что Гросси сможет убедить киевские власти в необходимости более ответственного подхода к вопросам, касающимся ядерной безопасности.