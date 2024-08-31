Вчера агентство Bloomberg сообщило, что Intel рассматривает возможность изменения своей бизнес-стратегии, включая выделение литейного сегмента. Это решение уже отразилось на акциях компании, которые выросли на 9,49%.

Ситуация в компании Intel становится все более напряженной, поскольку она сталкивается с необходимостью пересмотра своей стратегии на фоне финансовых трудностей. Вчера, 30 августа, агентство Bloomberg сообщило, что Intel, помимо обращения к долгосрочным консультантам, рассматривает возможность выделения своего литейного бизнеса и сокращения планов по расширению.

После публикации новостей о возможных изменениях в бизнесе Intel, акции компании значительно поднялись, увеличившись на 9,49% и достигнув текущей цены в 22,04 доллара США. Рыночная капитализация Intel теперь составляет примерно 94,045 миллиарда долларов. Это свидетельствует о том, что инвесторы реагируют на информацию о возможной корректировке стратегии, хотя пока никаких конкретных шагов не предпринято, и переговоры находятся на начальной стадии.

Согласно источникам, Intel привлекла известных консультантов, таких как Morgan Stanley и Goldman Sachs, для получения рекомендаций по вопросам выделения и возможных продаж. Это может означать, что руководство компании осознает необходимость изменений и готово рассмотреть различные варианты для улучшения своей финансовой ситуации. Генеральный директор Intel, Пэт Гелсингер, который возглавил компанию в 2021 году, подчеркивал важность литейного бизнеса для возвращения Intel на рынок микросхем. Однако недавние финансовые результаты поставили под сомнение эту стратегию.

Во втором квартале 2024 года Intel сообщила о чистом убытке в размере 1,61 миллиарда долларов, что усилило давление на руководство компании. Аналитики прогнозируют, что убытки могут продолжиться и в следующем году, что создает дополнительные вызовы для Intel. В ответ на эти финансовые трудности компания уже объявила о планах сократить около 15 000 рабочих мест, что составляет примерно 15% от общего числа сотрудников. Эти меры по сокращению расходов подчеркивают серьезность ситуации и необходимость кардинальных изменений в структуре бизнеса.

Стратегический обзор Intel также может быть связан с общими тенденциями в индустрии полупроводников, где конкуренция становится все более жесткой. В условиях, когда компании стремятся к инновациям и оптимизации производственных процессов, Intel, возможно, вынуждена пересмотреть свои приоритеты. Выделение литейного бизнеса может позволить компании сосредоточиться на других ключевых направлениях, таких как разработка новых технологий и улучшение существующих продуктов.