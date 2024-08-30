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В России запустили производство аккумуляторов для телекома, сопоставимых с зарубежными
Холдинг «Росэлектроника» начал поставки промышленных аккумуляторов для телекоммуникационной отрасли. Эти устройства обеспечивают надежную работу оборудования в сложных условиях и отличаются высоким качеством.

Важное событие для российской телекоммуникационной отрасли произошло с запуском первой партии промышленных аккумуляторов, произведенных холдингом «Росэлектроника».

Холдинг «Росэлектроника», входящий в состав Госкорпорации Ростех, осуществил поставку первой партии промышленных аккумуляторов для одного из российских операторов связи. Эти аккумуляторы разработаны с учетом специфических требований телекоммуникационной инфраструктуры и способны функционировать в широком диапазоне температур. Это делает их идеальными для использования в сложных климатических условиях, где стабильность работы оборудования критически важна.

Основу новых источников бесперебойного питания составляют кислотно-свинцовые аккумуляторы, изготовленные по AGM-технологии. Данная технология позволяет аккумуляторам сохранять свою емкость даже при длительных перезарядках и падении напряжения ниже критического уровня. Это свойство особенно важно для обеспечения бесперебойной работы телекоммуникационного оборудования, которое требует постоянного питания для функционирования.

Производством этих аккумуляторов занимается Новосибирский завод радиодеталей «Оксид», который недавно запустил новую производственную линию. Она имеет мощность до 60 тысяч аккумуляторов в год, что позволяет обеспечить растущий спрос на надежные источники резервного питания. Генеральный директор НЗР «Оксид» Лев Носенко отметил, что новые аккумуляторы по своим характеристикам не уступают зарубежным продуктам, которые ранее использовались в телекоммуникационной сфере.

На данный момент завод уже заключил долгосрочные контракты с ключевыми операторами связи, что свидетельствует о высоком интересе к новым аккумуляторам. Ожидается, что до конца текущего года будет поставлено около 10 тысяч изделий, что значительно укрепит позиции российского производства в этом сегменте.

В условиях глобальной конкуренции и стремления к импортозамещению, успех этого проекта может стать важным шагом для развития отечественной промышленности.

#россия #технологии #аккумуляторы #росэлектроника #телекомуникации
Источник: ruselectronics.ru
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