Пользователи Google Pixel 9 Pro XL сообщают о проблемах с беспроводной зарядкой и перегревом устройства. Эти сбои вызывают беспокойство среди владельцев, так как они затрагивают функциональность нового флагмана.

Владельцы нового флагманского смартфона Google Pixel 9 Pro XL сообщают о серьезных проблемах, связанных с беспроводной зарядкой и аномальным поведением устройства.

В последние дни пользователи Pixel 9 Pro XL начали активно обсуждать свои проблемы с беспроводной зарядкой на различных платформах, включая такие авторитетные издания, как Android Central и 9to5Google. Некоторые владельцы заметили, что их устройства не заряжаются должным образом, даже когда они используют совместимые зарядные устройства, такие как MagSafe. Один из пользователей поделился своим опытом, когда его смартфон не смог зарядиться, несмотря на использование специального чехла Mous MagSafe.

Кроме того, при использовании беспроводной зарядки устройства иногда перегреваются, что вызывает дополнительные опасения. Один из пользователей протестировал пять различных беспроводных зарядных устройств и обнаружил, что все они демонстрируют аналогичные проблемы с Pixel 9 Pro XL, в то время как его предыдущий Pixel 8 работал без сбоев. Это ставит под сомнение стабильность новой модели и вызывает вопросы о качестве сборки.

Интересно, что это не первый случай, когда новые устройства Google сталкиваются с проблемами сразу после выхода на рынок. Владельцы Pixel 8 Pro также сообщали о странностях, связанных с портом USB-C, что вызывало недовольство и требовало внимания со стороны компании. Эти проблемы продолжались несколько месяцев, и пользователи надеются, что аналогичная ситуация не повторится с Pixel 9 Pro XL.

На данный момент неясно, признает ли Google наличие проблем с беспроводной зарядкой на своем новом устройстве. Поскольку компания пока не дала официальных комментариев, владельцы остаются в неведении относительно возможных решений. Тем не менее, учитывая растущую популярность беспроводной зарядки среди производителей смартфонов, важно, чтобы Google оперативно выпустила обновление, которое могло бы исправить выявленные недостатки.