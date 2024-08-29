Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Проблемы с финансированием: Счетная палата проверила проект "Европа - Западный Китай"
В ходе проверки Счетная палата выявила необходимость изменить паспорт федерального проекта "Европа - Западный Китай". Основное внимание уделено вопросам финансирования и нарушениям при строительстве.

Проект "Европа - Западный Китай" играет важную роль в развитии транспортной инфраструктуры страны и международных перевозках. Однако недавний анализ Счетной палаты выявил ряд проблем, требующих внимания и корректировок.

Счетная палата РФ провела анализ использования бюджетных средств на проект "Европа - Западный Китай" за период с 2019 по 2023 год и пришла к выводу о необходимости корректировки паспорта проекта. В частности, были отмечены превышения расходов на строительство дороги М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань", что связано с ускоренными темпами работ.

Согласно данным, с 2019 года на строительство М-12 было потрачено более 516 миллиардов рублей, при этом в 2023 году уже израсходовано 30 миллиардов рублей, что составляет весь годовой объем финансирования. Это позволило завершить больше запланированных участков. Однако сметная стоимость строительства значительно превышает первоначальные расчёты, что вызывает вопросы о целесообразности расходов.

Кроме того, в ходе проверки были выявлены нарушения, связанные с завышением стоимости работ из-за некорректного составления смет. Также установлено, что сроки ремонта автодорог на некоторых участках остаются неопределёнными из-за нехватки финансирования. Заместитель руководителя дирекции М-12 отметил, что рекомендации Счетной палаты помогут улучшить качество выполнения проектов.

#бюджет #дорожное строительство #м-12 #европа-западный китай #счетная палата
+
Написать комментарий (0)
Британская армия перстала быть одной из самых сильных сухопутных армий в мире
Семь новых многофункциональных зон дорожного сервиса появятся до конца года на М-11 и М-12
В Свердловской области начнется строительство первой в регионе трехуровневой развязки на ЕКАД
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия вновь вернулась к проекту Северо-Сибирской магистрали - железной дороги в обход Казахстана
15
Vivo T3 Pro 5G с чипом Snapdragon 7 Gen 3 и AMOLED-дисплеем с яркостью 4500 нит оценён от $300
+
Инсайдер раскрыл новые детали GTA 6 - два новых острова и реальный дирижабль
+
Xiaomi опубликовала официальный список телефонов, которые получат HyperOS 2.0
+
POCO F7 может выйти до конца года
+
В Южной Корее приняли закон, ужестоящий требования к электромобилям и зарядным станциям
+
Аналитики назвали сроки бычьего цикла Bitcoin, поясняя причины чрезвычайно высокой волатильности
+
Star Wars Outlaws протестировали с GeForce RTX 4090, RTX 4080 и Radeon RX 7900 XTX
8
На конференции Hot Chips 2024 Nvidia представила архитектуру Blackwell
1
Раскрыты характеристики и дизайн смарт-часов Amazfit T-Rex 3 с временем работы до 21 дня
+
Раскрыты характеристики памяти видеокарт Radeon RX 8000
7
Раскрыты ключевые характеристики планшета Xiaomi Pad 7
1
Владельцы Google Pixel 9 Pro XL жалуются на проблемы с беспроводной зарядкой
2
Linux стремительно набирает популярность, переманивая недовольных Windows 11 пользователей
13
Власти США могут воспользоваться открытым реестром майнеров РФ для введения новых санкций
2
Рендеры предстоящего Galaxy S25 Ultra демонстрируют значительное изменение в дизайне
1
Embracer Group сокращает 4857 сотрудников и отменяет 74 игры
+
Информатор сообщает об отказе Samsung выпускать складной смартфон под названием Galaxy Z Fold6 Slim
+
В США предлагают усилить санкции против технологических компаний недружественных стран
+
Сверхскоростной поезд на магнитной подушке завершил демонстрационные испытания на севере Китая
+

Популярные статьи

Flintlock: The Siege of Dawn - краткий обзор игры
2
Подробный обзор Quake Champions - превосходный шутер для широкой аудитории
54
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 3
4
Устраиваем однопоточное и одноканальное безумие на 775 платформе
23
В РФ ожидается подорожание электроники – выбираем видеокарты и процессоры пока не началось
38
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
47
Nvidia ION - луч света в атомарной тьме Intel
10
Лучшие подборки процессор+материнская плата лета 2024, подходящие для игр в разрешении 1080р и 2К
39
Нерожденный «Зверобой», который мог стать преемником ИСУ-152
2
Можно ли выявить качество бензина по цвету и запаху, и почему экономия не всегда бывает экономной
6

Сейчас обсуждают

Gamandril
15:06
Дело в том полагаю что они не смогли копнуть глубже. А 3 часа это нормальное по представлениям видео. Я вот удивляюсь количеству размазанного говна совершенно бессмысленного типа вот этого выхлопа от ...
Журнализм — будущее блогосферы или её закат
Za9c
15:05
Как сказал один великий: ваши ожидания - это ваши проблемы. Для меня киберпанк хороший шутан с крепким сюжетом и запоминающимися героями. Красивая картинка, интересный сеттинг. Если брать все одиночны...
CD Projekt Red планирует выпустить Cyberpunk 2 раньше ремейка The Witcher
PanzerK
15:03
Ваше мнение очень "важно" для нас...
Журнализм — будущее блогосферы или её закат
NuclearMissionJam
15:01
Я просто фан серии. У ASUS есть одна линейка, но там нет такой карты
Подробный обзор Quake Champions - превосходный шутер для широкой аудитории
ddr00
15:01
Прекращайте писать, это не ваше. Оценка вашей писсанине 0.
Журнализм — будущее блогосферы или её закат
Роман Кузько
14:58
Они же чуть ли не круглосуточно тестят одно и то же железо, поди не на одной и той же винде, заметили бы чуть что (так и заметили разницу 10 и 11, а также с админской учеткой)
Ryzen 7 7800X3D также получил значительный прирост производительности от обновления Windows 11 24H2
Роман Кузько
14:56
Сравнить насколько патч сделал быстрее рязани под вин11 с тем тестом, где были рязани под вин10 против вин11. Разница там была не сильно большой, так что теперь может есть смысл на вин11 ради чуть бол...
Ryzen 7 7800X3D также получил значительный прирост производительности от обновления Windows 11 24H2
Ибрагим Исмаилов
14:55
"Такое мог написать либо очень толстый тролль" - НЕТ, эталон толстого троллинга выглядит ТАК:
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Vorvort
14:50
Соглашусь. Потратил на статью почти 2 недели - выхлоп 1000 рублей. Блогинг - это для души, но потраченного времени все равно жаль. За 2 недели можно было какую - нибудь отличную игру пройти...
Журнализм — будущее блогосферы или её закат
smolems
14:45
Семь лет ожидания, и копы за спиной спавнятся. Это норм? Отсутствие нелинейности, о которых СДПР так рассказывало тоже норм? Может убогая оптимизация норм? Калоеды вроде тебя все сожрут и еще попросят...
CD Projekt Red планирует выпустить Cyberpunk 2 раньше ремейка The Witcher
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем