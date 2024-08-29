В ходе проверки Счетная палата выявила необходимость изменить паспорт федерального проекта "Европа - Западный Китай". Основное внимание уделено вопросам финансирования и нарушениям при строительстве.

Проект "Европа - Западный Китай" играет важную роль в развитии транспортной инфраструктуры страны и международных перевозках. Однако недавний анализ Счетной палаты выявил ряд проблем, требующих внимания и корректировок.

Счетная палата РФ провела анализ использования бюджетных средств на проект "Европа - Западный Китай" за период с 2019 по 2023 год и пришла к выводу о необходимости корректировки паспорта проекта. В частности, были отмечены превышения расходов на строительство дороги М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань", что связано с ускоренными темпами работ.

Согласно данным, с 2019 года на строительство М-12 было потрачено более 516 миллиардов рублей, при этом в 2023 году уже израсходовано 30 миллиардов рублей, что составляет весь годовой объем финансирования. Это позволило завершить больше запланированных участков. Однако сметная стоимость строительства значительно превышает первоначальные расчёты, что вызывает вопросы о целесообразности расходов.

Кроме того, в ходе проверки были выявлены нарушения, связанные с завышением стоимости работ из-за некорректного составления смет. Также установлено, что сроки ремонта автодорог на некоторых участках остаются неопределёнными из-за нехватки финансирования. Заместитель руководителя дирекции М-12 отметил, что рекомендации Счетной палаты помогут улучшить качество выполнения проектов.