Бета-тестирование Call of Duty: Black Ops 6 начнется в эти выходные для подписчиков Xbox Game Pass и тех, кто оформил предварительный заказ. Игроки смогут испытать многопользовательский режим на всех платформах одновременно, что станет важным событием для поклонников серии.

В преддверии выхода долгожданной новой части популярной серии игр Call of Duty, разработчики Treyarch и Activision анонсировали даты бета-тестирования Black Ops 6. Это событие станет знаковым, так как впервые игроки на всех платформах смогут одновременно получить доступ к бета-версии, что подчеркивает стремление компании к более широкой доступности своих игр.

Бета-тестирование Call of Duty: Black Ops 6 стартует в выходные, начиная с пятницы, 30 августа, и продлится до среды, 4 сентября. На этом этапе доступ будет открыт для всех, кто оформил предварительный заказ игры, а также для подписчиков Xbox Game Pass и PC Game Pass.

Полная открытая бета-версия пройдет с 6 по 9 сентября, и в это время любой желающий сможет присоединиться к тестированию на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК. Это событие совпадает с выходом трейлера, в котором показаны кадры и игровой процесс на 16 новых картах.

Хотя Treyarch и Activision пока не раскрыли все детали контента, который будет доступен во время бета-тестирования, можно предположить, что игроки смогут испытать разнообразные карты и режимы, как это было в предыдущих частях серии. Ожидается, что в процессе тестирования будут добавлены новые элементы, что позволит игрокам получить уникальный опыт. Участники бета-версии смогут зарабатывать различные награды, включая эмоции, граффити и скины персонажей, что добавляет мотивации для участия в тестировании.

Для игроков на ПК также были опубликованы минимальные и рекомендуемые системные требования. Для запуска игры на низких настройках потребуется видеокарта не ниже GeForce GTX 960 или GTX 1650, а для достижения соревновательной производительности рекомендуется использовать GeForce RTX 3060. Эти требования актуальны как для бета-версии, так и для полной версии игры, которая запланирована к выходу 25 октября 2024 года.

С учетом того, что Call of Duty: Black Ops 6 является одной из самых ожидаемых игр года, бета-тестирование предоставляет игрокам уникальную возможность не только опробовать новые функции, но и внести свой вклад в финальную версию игры. Участие в тестировании поможет разработчикам выявить возможные проблемы и улучшить игровой процесс перед официальным релизом.



