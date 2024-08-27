Украина планирует представить США детализированный список потенциальных целей в России, чтобы убедить Вашингтон снять ограничения на использование дальнобойного оружия.

Из зарубежных СМИ стало известно, что украинские власти готовят поездку в Вашингтон, где намерены представить детализированный список целей в России, которые могли бы быть поражены с использованием американского дальнобойного оружия. Эта инициатива направлена на то, чтобы убедить США пересмотреть ограничения на применение вооружений, что, по мнению Киева, может существенно повлиять на ход конфликта.

По информации издания Politico, украинские чиновники, включая министра обороны Рустема Умерова и руководителя офиса президента Андрея Ермака, планируют посетить Вашингтон на этой неделе. В ходе переговоров они представят американским властям обновленный список потенциальных целей в России, которые Киев считает важными для удара. Этот шаг является частью последней попытки Украины убедить США снять ограничения на использование американского оружия на российской территории.

Ранее Украина уже делала попытки донести до Вашингтона информацию о возможных целях, однако новый список будет более проработанным и детализированным. Это связано с тем, что украинские власти стремятся продемонстрировать серьезность своих намерений и необходимость получения доступа к более мощному вооружению.

Согласно источникам, знакомым с позицией США, американские власти не уверены, что снятие этих ограничений окажет значительное влияние на ход конфликта. Они полагают, что Россия уже сделала недосягаемыми наиболее важные цели, такие как авиация, что уменьшает эффективность возможных ударов. Тем не менее, Киев настаивает на том, что есть еще ряд объектов, которые можно поразить, используя американские ракеты.

Некоторые западные страны уже проявили более гибкий подход к этому вопросу. Например, Великобритания разрешила Украине применять поставляемое ей дальнобойное оружие для ударов по российской территории. Президент Франции Эмманюэль Макрон также высказывался в поддержку возможности использования французского оружия для атак на Россию. Это создает определенный контекст для обсуждений в Вашингтоне и может повлиять на решение американских властей.