Samsung снова откладывает релиз бета-версии One UI 7, которая должна была выйти в начале месяца. Причины задержки связаны с необходимостью исправления ошибок и медленным развертыванием предыдущего обновления.

Samsung, один из ведущих производителей смартфонов в мире, вновь столкнулась с задержкой в выпуске долгожданной бета-версии своей пользовательской оболочки One UI 7, основанной на Android 15. Первоначально планировалось, что бета-версия будет доступна для серии Galaxy S24 в начале текущего месяца, однако теперь сроки перенесены.

По информации от надежных источников, таких как Ice Universe, Samsung решила отложить релиз бета-версии One UI 7, чтобы исправить выявленные ошибки и обеспечить более стабильную работу системы перед ее запуском. Это решение, по всей видимости, было принято для того, чтобы произвести хорошее впечатление на первых пользователей, которые примут участие в тестировании. Компания хочет избежать негативных отзывов, которые могут повлиять на репутацию.

Однако не только ошибки стали причиной задержки. Издание Sammobile указывает на то, что медленное развертывание обновления One UI 6.1.1 также играет важную роль в переносе сроков. Обычно обновления с индексом x.1.1 предназначены для планшетов и складных устройств Galaxy, но в этом случае Samsung решила расширить развертывание и для более старых моделей флагманов серии Galaxy S. Это связано с новыми функциями Galaxy AI, которые должны улучшить работу устройств.

На данный момент, как сообщается, бета-версия One UI 7 перенесена на сентябрь. После запуска, первыми моделями, которые получат доступ к бета-тестированию, станут Galaxy S24, Fold 6 и Flip 6. Ожидается, что программа тестирования будет проходить поэтапно. Сначала она будет доступна пользователям в Южной Корее, Германии и США, а затем расширится на другие регионы, включая Индию, Китай и Великобританию.

Компания пока не дала официальных комментариев по поводу задержки, что добавляет неопределенности для пользователей, жаждущих новых функций и улучшений. Тем не менее, многие ожидали, что Samsung сделает все возможное, чтобы исправить недостатки и предложить качественный продукт.

Важно отметить, что задержка в выпуске обновлений — это довольно распространенная практика в индустрии технологий. Компании часто предпочитают потратить дополнительное время на доработку и тестирование, чем спешить с релизом и рисковать недовольством пользователей.