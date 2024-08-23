Генеральный директор Amazon Web Services Мэтт Гарман высказал предположение, что через два года разработчики могут перестать писать код. Это связано с ростом технологий искусственного интеллекта, которые могут изменить подход к программированию.

В недавней беседе, ставшей известной благодаря утечке аудиозаписи, генеральный директор Amazon Web Services (AWS) Мэтт Гарман поделился своим мнением о будущем разработки программного обеспечения. Он предположил, что через два года разработчики могут не писать код так, как это делали раньше. Это заявление вызвало широкий резонанс в сообществе разработчиков и экспертов в области технологий.

Гарман отметил, что изменения в мире программирования будут связаны с ростом сложных инструментов искусственного интеллекта, которые уже начали влиять на процесс кодирования. Он подчеркнул, что написание кода в 2025 году будет значительно отличаться от практики, существовавшей в 2020 году. Хотя он не стал углубляться в детали, его слова подразумевают, что технологии будут развиваться, и разработчикам придется адаптироваться к новым условиям.

Одним из ключевых моментов, поднятых Гарманом, стало то, что кодирование — это не просто навык, а язык общения с компьютерами. По его мнению, настоящими навыками разработчика станут умение внедрять инновации и создавать интересные для пользователей решения. Таким образом, внимание будет сосредоточено на понимании потребностей клиентов и разработке продуктов, соответствующих этим требованиям.

Интересно, что, несмотря на прогнозы о том, что многие разработчики могут перестать писать код, это не означает, что их работа станет ненужной. Важно помнить, что контроль за качеством и проверка кода, сгенерированного искусственным интеллектом, по-прежнему потребуют человеческого вмешательства. Это подчеркивает необходимость наличия специалистов, способных анализировать и корректировать результаты работы ИИ.

Гарман также указал на то, что AWS стремится упростить процессы для разработчиков, исключая рутинные задачи и позволяя им сосредоточиться на более творческой и инновационной работе. Это может привести к тому, что разработчики будут выполнять более высокоуровневые задачи, такие как проектирование и стратегическое планирование, вместо того чтобы тратить время на написание кода.

С учетом текущих тенденций в области технологий, можно ожидать, что инструменты на базе ИИ будут продолжать развиваться и улучшаться. Это приведет к созданию более мощных и удобных решений, которые смогут автоматизировать многие аспекты разработки. В результате, разработчики могут оказаться в ситуации, когда их роль изменится, и они будут работать в более высокоуровневых областях, связанных с дизайном и пользовательским опытом.