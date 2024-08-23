Он будет представлен 31 августа во Вьетнаме. Устройство обещает интересный дизайн, мощную камеру и внушительные характеристики.

Бренд Redmi, который известен своими доступными и функциональными смартфонами, анонсировал новый бюджетный телефон — Redmi 14C. Запуск устройства запланирован на 31 августа во Вьетнаме, и уже сейчас стали известны его основные характеристики и особенности дизайна.

Redmi 14C выделяется среди своих предшественников благодаря обновленному дизайну. Устройство получило крупный круглый модуль камеры на задней панели, который значительно отличается от дизайна предыдущих моделей. Это новшество делает телефон визуально привлекательным и современным. Интересно, что новый дизайн напоминает недавно выпущенный Oppo F27 5G, что подчеркивает тенденцию брендов к созданию стильных и уникальных устройств.

Синий вариант Redmi 14C обладает градиентной отделкой, что придает ему более премиальный вид, несмотря на то, что это все еще бюджетное устройство. Кроме синего, пользователи смогут выбрать зеленый цвет с отделкой из веганской кожи или классический черный вариант.

Что касается камеры, то модуль включает четыре кольца, одно из которых содержит 50-мегапиксельный основной сенсор. Другие кольца, вероятно, предназначены для вторичного датчика, который будет собирать информацию о глубине, и светодиодной вспышки. Четвертое кольцо имеет чисто декоративное назначение, что добавляет интересный акцент к общему дизайну камеры.

Спереди устройство оборудовано большим 6,88-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Это означает, что пользователи смогут наслаждаться плавным изображением при просмотре видео и играх. Однако дисплей не является AMOLED, что можно ожидать от бюджетного сегмента, но все же обеспечивает достойное качество изображения.

Под капотом Redmi 14C, хотя и нет окончательных подтверждений, вероятно, будет установлен процессор MediaTek Helio G91 Ultra, что обеспечит хорошую производительность для повседневных задач. Устройство будет доступно в двух вариантах: с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти или с 8 ГБ ОЗУ и тем же объемом памяти. Это позволит пользователям выбрать подходящую конфигурацию в зависимости от их потребностей.

Батарея устройства имеет емкость 5160 мАч, что является значительным преимуществом для пользователей, которые активно используют смартфон в течение дня. Однако быстрая зарядка ограничена 18 Вт, что может показаться недостатком для некоторых пользователей, привыкших к более высоким показателям.

Для биометрической защиты Redmi 14C оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, что является удобным и современным решением для разблокировки устройства.

Пока что информация о ценах на Redmi 14C остается в тайне, но ожидается, что смартфон будет доступен по разумной цене, что сделает его привлекательным вариантом для покупателей, ищущих качественное устройство без лишних затрат. Окончательные детали, включая стоимость, станут известны после официального запуска 31 августа.