Правительство России планирует внести законопроект о специальном сборе с компаний за использование зарубежного программного обеспечения в Госдуму в сентябре. Министр цифрового развития Максут Шадаев отметил, что инициатива не затронет малый и средний бизнес.

Ситуация с использованием зарубежного программного обеспечения в России становится все более актуальной. В ответ на вызовы, связанные с западными санкциями, правительство готовит новый законопроект, который может изменить правила игры для многих компаний.

Министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что в сентябре в Госдуму будет внесен законопроект о специальном сборе с бизнеса за использование иностранного ПО. Он отметил, что инициатива прорабатывается совместно с Минфином и не затронет малый и средний бизнес, а также бюджетные организации.

Шадаев также подчеркнул, что российские компании уже адаптировались к новым условиям и научились эффективно использовать зарубежный софт. В рамках нового законопроекта министерство предложит два механизма: экономические стимулы, такие как налоговые льготы, и специальный сбор.