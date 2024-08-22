На выставке Gamescom 2024 компания ASUS представила три новых игровых монитора, среди которых первый в мире OLED-монитор с разрешением 1440p и частотой обновления 480 Гц. Эти устройства обещают значительное улучшение игрового опыта благодаря передовым технологиям и уникальным функциям.

Выставка Gamescom 2024, одно из крупнейших событий в мире видеоигр, привлекла внимание множества геймеров и разработчиков. В этом году компания ASUS представила три революционных игровых монитора, которые обещают изменить представление о высококачественном игровом оборудовании. Особое внимание привлек первый в мире OLED-монитор с разрешением 1440p и частотой обновления 480 Гц, который стал настоящей сенсацией выставки.

ROG Swift OLED PG27AQDP

Первым из представленных мониторов стал ROG Swift OLED PG27AQDP, который был анонсирован как первый в мире OLED-монитор с разрешением 1440p и частотой обновления 480 Гц. Этот 26,5-дюймовый монитор оснащен антибликовой WOLED-панелью, которая использует уникальную субпиксельную компоновку RWGB. Это нововведение обеспечивает более четкое отображение текста и улучшает качество изображения в целом, что особенно важно для геймеров, стремящихся к максимальной детализации.

Но PG27AQDP не только радует глаз великолепной картинкой. Он также включает в себя AI Assistant, который предлагает целый ряд функций, способствующих улучшению игрового процесса. Среди них — AI Visual для оптимизации изображения, AI Sniper для точного прицеливания, AI Crosshair и AI ShadowBoost, которые помогают игрокам в сложных ситуациях и повышают их шансы на победу. Кроме того, MOBA Map Helper упрощает навигацию по картам в многопользовательских играх.

ROG Strix OLED XG27ACDNG

Вторым на очереди стал ROG Swift OLED XG27ACDNG, еще один 26,5-дюймовый монитор с разрешением 1440p, но с другой технологией — QD-OLED. Этот монитор имеет частоту обновления 360 Гц и время отклика всего 0,03 мс, что делает его идеальным для динамичных игр. Новая подставка, которая идет в комплекте, оборудована слотом для мобильного телефона, что позволяет игрокам удобно размещать свои устройства во время игры. Также стоит отметить наличие порта USB-C с поддержкой 90-ваттной подачи питания, что делает монитор более универсальным.

ROG Swift PG27AQNR

Третий монитор, ROG Swift PG27AQNR, представляет собой сверхбыструю IPS-панель с частотой обновления 360 Гц. Этот 27-дюймовый игровой монитор поддерживает DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1, что обеспечивает отличное качество изображения и совместимость с новейшими игровыми консолями. PG27AQNR будет доступен для покупки в четвертом квартале 2024 года, хотя точные цены на него и XG27ACDNG пока не озвучены.

Что касается цен, то PG27AQDP, как первый в мире игровой OLED-монитор с частотой 480 Гц, будет продаваться по цене 999 долларов. Это делает его технологическим достижением, доступным скорее всего только для очень серьезных и продвинутых геймеров, стремящихся использовать все передовые решения.