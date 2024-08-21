Российская армия начала использовать FPV-дрон «Князь Вандал» в Курской области, что вызвало беспокойство у украинских войск. Этот дрон, управляемый по проводу, оказался устойчивым к системам радиоэлектронной борьбы.

На фоне продолжающегося конфликта на Украине, российские военные начали использовать новый тип FPV-дронов, получивший название «Князь Вандал Новгородский». Этот дрон стал предметом обсуждения среди экспертов и военных обозревателей, так как его применение под Курском демонстрирует новые возможности в борьбе с украинскими системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Дрон «Князь Вандал» представляет собой уникальную технологию, которая управляется не через беспроводные сети, а по специальному оптоволоконному кабелю. Это решение позволяет избежать воздействия РЭБ, которые часто мешают работе традиционных беспилотников. Кабель может разматываться на расстояние до 20 километров, обеспечивая стабильное соединение и высокое качество изображения для оператора. Такой подход делает дрон практически невосприимчивым к помехам, что вызывает беспокойство среди украинских войск.

По словам военного обозревателя Виктора Литовкина, данный дрон уже активно тестируется в боевых условиях на украинской бронетехнике и живой силе. Несмотря на его эффективность, есть и недостатки: высокая стоимость, ограниченная траектория полета и меньшая дальность из-за использования провода. Однако, преимущества в управляемости и устойчивости к помехам делают его привлекательным для использования на поле боя.

Интересно, что «Князь Вандал» не является абсолютно новой разработкой. Литовкин отмечает, что это, скорее, возвращение к старым технологиям, когда первые противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) также использовали проводное управление. В современном мире, где большая часть дронов управляется по беспроводным каналам, использование провода кажется шагом назад. Тем не менее, в условиях активных боевых действий это может оказаться весьма эффективным.

Одним из основных преимуществ FPV-дронов является их способность работать в условиях, когда традиционные дроны могут потерять связь с оператором. В таких ситуациях, как, например, в Черном море, российские войска используют системы РЭБ для подавления сигналов управления американскими разведывательными беспилотниками. Дрон «Князь Вандал» может стать важным инструментом в подобных операциях, так как его управление не зависит от радиосигналов.

Тем не менее, использование этого дрона требует определенной квалификации от операторов. Необходимо учитывать толщину оптоволоконного провода и избегать препятствий, таких как деревья, которые могут повредить кабель. Эти факторы добавляют сложности в его использование, но на подходящей местности «Князь Вандал» может оказаться весьма полезным.