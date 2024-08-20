Из-за стремительного роста спроса на серверы искусственного интеллекта цены на твердотельные накопители корпоративного уровня увеличились более чем на 80%. Чтобы удовлетворить этот спрос, SK Hynix и Solidigm расширяют свои производственные мощности.

Недавний рост интереса к искусственному интеллекту (ИИ) оказал значительное влияние на рынок твердотельных накопителей (SSD) корпоративного уровня. Спрос на высокопроизводительные серверы, способные обрабатывать огромные объемы данных, привел к резкому увеличению цен на SSD, которые возросли более чем на 80%. В ответ на это SK Hynix и ее дочерняя компания Solidigm принимают меры для увеличения производства флэш-памяти NAND, чтобы удовлетворить растущий рынок.

Ситуация на рынке твердотельных накопителей стала критической из-за стремительного увеличения объема данных, обрабатываемых серверами ИИ. Компании, стремящиеся обеспечить свои системы необходимыми ресурсами, активно закупают SSD большой емкости, даже несмотря на высокие цены. Это создало уникальную ситуацию, когда спрос на твердотельные накопители значительно превышает предложение.

SK Hynix и Solidigm принимают меры для решения этой проблемы, увеличивая свои производственные мощности. В частности, SK Hynix нацелилась на расширение своего завода M15 в Чхонджу, планируя увеличить ежемесячную производственную мощность на 10% к началу 2025 года. Это позволит компании более эффективно реагировать на растущий спрос и укрепить свои позиции на рынке.

Технология четырехслойных ячеек (QLC) становится ключевым фактором в производстве твердотельных накопителей. Она позволяет хранить 4 бита данных в каждом блоке, что значительно увеличивает объем хранимой информации по сравнению с традиционной технологией TLC, которая хранит только 3 бита. Использование QLC также снижает энергопотребление и повышает скорость чтения и записи, что делает эту технологию идеальной для корпоративного сегмента.

На данный момент только две компании — Solidigm и Samsung — способны производить твердотельные накопители большой емкости на основе технологии QLC. Solidigm выделяется на фоне конкурентов благодаря своему SSD емкостью 60 ТБ, который пользуется высоким спросом на рынке. Эксперты отмечают, что накопители Solidigm QLC обладают преимуществами в совместимости с управлением хостом и другими аспектами, что делает их особенно привлекательными для компаний, работающих с большими объемами данных.

В ответ на растущий интерес к SSD, SK Hynix планирует запустить новые продукты на базе QLC емкостью до 128 ТБ в начале 2025 года. Это позволит компании не только укрепить свои позиции на рынке, но и предложить клиентам еще более мощные решения для хранения данных. В условиях быстрого роста спроса на твердотельные накопители, SK Hynix и Solidigm демонстрируют готовность адаптироваться к новым условиям и предлагать инновационные решения для удовлетворения потребностей клиентов.