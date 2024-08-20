Ульяновский автозавод анонсировал продажи обновленной версии «Буханки» с двигателем экологического класса «Евро-5». Новинка подорожала на 20 тысяч рублей по сравнению с предыдущими моделями.

Ульяновский автозавод (УАЗ) продолжает развивать свое коммерческое семейство автомобилей, представив обновленную версию легендарной «Буханки». С недавнего времени в продажу поступили модели с двигателем экологического класса «Евро-5», что стало значительным шагом в направлении улучшения характеристик и соответствия современным стандартам. В результате модернизации стоимость автомобилей увеличилась на 20 тысяч рублей по сравнению с упрощенными версиями, которые оснащены моторами старого образца.

Теперь «Буханка» доступна с новым двигателем ЗМЗ-409055, который соответствует стандартам «Евро-5». Хотя мощность обоих двигателей остается одинаковой — 112,2 лошадиных силы, обновленный мотор обещает более низкие выбросы вредных веществ в атмосферу. УАЗ пока не раскрывает всех деталей модернизации, но уже известно, что новая версия будет использовать ту же пятиступенчатую механическую трансмиссию от китайского производителя BAIC.

Цены на обновленные модели «Буханки» варьируются в зависимости от конфигурации. Например, однорядная кабина стоит 1 450 000 рублей, а двухрядная — 1 500 000 рублей. Комби на пять мест обойдется в 1 470 000 рублей, в то время как версия на семь мест стоит 1 473 000 рублей. Для фургонов и автобусов цены составляют от 1 475 000 до 1 745 000 рублей. Все указанные цены включают доставку автомобиля до дилерского центра, однако за эту услугу придется доплатить еще 50 тысяч рублей.

Современные «Буханки» предлагают не только улучшенные двигатели, но и ряд других полезных функций. Каждая модель оснащается системой подключения полного привода с двухступенчатой раздаточной коробкой и мостами «Спайсер». Внутреннее оборудование включает диагонально-поясные иннерционные ремни безопасности для передних сидений, систему экстренного вызова «ЭРА-ГЛОНАСС», 16-дюймовые стальные колесные диски и множество других удобств.

Обновленная «Буханка» также получила улучшения в плане комфорта. Водители и пассажиры могут наслаждаться контрастной обивкой сидений с белой двойной прострочкой и водоотталкивающей пропиткой. Кроме того, предусмотрен ящик для мелочей в панели приборов, который можно заменить на 1DIN-овую магнитолу, что добавляет дополнительную функциональность в салоне.