Правительство Южной Кореи планирует внедрить в образовательный процесс планшеты, оснащенные учебными материалами по искусственному интеллекту, начиная с 2025 года. Однако более 50 000 родителей подписали петицию, выражая беспокойство по поводу влияния цифровых технологий на детей.

Южная Корея готовится к внедрению образовательной программы, которая предполагает использование планшетов, оснащенных учебными материалами по искусственному интеллекту. Планируется, что эта инициатива начнется в следующем году, и к 2028 году все предметы, кроме музыки, искусства, физкультуры и этики, будут преподаваться с использованием этих технологий. Однако данная программа вызвала резкую реакцию среди родителей, которые обеспокоены потенциальным негативным влиянием цифровых устройств на своих детей.

Согласно информации, опубликованной в британской Financial Times, правительство Южной Кореи намерено интегрировать планшеты, оснащенные учебными материалами по искусственному интеллекту, в образовательный процесс. Это, по мнению властей, позволит адаптировать учебные материалы к индивидуальным потребностям учеников и отслеживать их прогресс. Однако конкретные детали программы пока остаются неизвестными, что вызывает дополнительные вопросы и опасения среди родителей.

В ответ на эти планы более 50 000 родителей подписали петицию, призывающую правительство пересмотреть свои приоритеты и уделить больше внимания общему благополучию учащихся. Родители выражают обеспокоенность тем, что чрезмерное использование цифровых технологий может негативно сказаться на психическом и физическом развитии детей.

Многие родители указывают на то, что уже сейчас их дети сталкиваются с различными проблемами из-за воздействия цифровых устройств. Они опасаются, что внедрение планшетов, оснащенных учебными материалами по искусственному интеллекту, в образовательный процесс может усугубить эти проблемы, создавая зависимость и снижая уровень личного взаимодействия между учителями и учениками.