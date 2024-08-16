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«Росэлектроника» продемонстрировала процесс управления «умной» артиллерией на «Армии-2024»
На форуме «Армия-2024» холдинг «Росэлектроника» представил новый комплекс управления артиллерией «Завет-Д». Этот автоматизированный комплекс значительно ускоряет процесс планирования и управления огнем в боевых условиях.

На международном форуме «Армия-2024» холдинг «Росэлектроника» продемонстрировал инновационный комплекс управления артиллерией «Завет-Д». Этот уникальный проект разработан для ВДВ и представляет собой автоматизированный подход к управлению огнем, что позволяет значительно повысить эффективность боевых действий.

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Комплекс «Завет-Д» предназначен для подготовки артиллерийских подразделений к десантированию и последующим боевым действиям. Он обеспечивает автоматизацию процессов управления, что позволяет сокращать время на планирование операций. Например, планирование боевых действий в артиллерийском дивизионе занимает всего от 7 до 12 минут, а поражение неподвижных целей возможно за 6–10 секунд. Кроме того, комплекс способен быстро занять неподготовленную позицию — всего за 3 минуты.

Одним из ключевых аспектов работы «Завет-Д» является его способность отражать одновременные атаки до 20 целей. Это стало возможным благодаря унифицированному комплексу средств управления, который объединяет командно-наблюдательные и боевые машины. На практике это означает, что командиры могут эффективно координировать действия своих подразделений, используя современные технологии.

Разработка комплекса была осуществлена НПП «Рубин», входящим в состав «Росэлектроники». В ходе демонстрации было показано, как автоматизированные рабочие места командиров позволяют интегрировать все необходимые данные для принятия решений в реальном времени. Это особенно важно в условиях современных боевых действий, где скорость реакции может иметь решающее значение.

Комплекс «Завет-Д» включает в себя не только командно-наблюдательные машины, но и выносные командно-наблюдательные пункты, переносные программно-технические комплексы и технологический комплекс. Все эти элементы работают в унисон, обеспечивая надежное управление артиллерийскими подразделениями.

Алексей Данилов, генеральный директор НПП «Рубин», отметил, что автоматизированная военная техника требует соответствующих командно-наблюдательных комплексов для эффективного управления. Он подчеркнул, что «Завет-Д» автоматизирует работу командно-наблюдательного пункта и управление боевыми действиями, что снижает нагрузку на командиров и повышает общую эффективность операций.

Кроме того, комплекс оснащен современными средствами связи, передачи данных и оптико-электронной разведки. Это позволяет не только быстро реагировать на изменения в боевой обстановке, но и осуществлять более точное наведение на цели. Важно отметить, что система также включает в себя средства топопривязки и навигации, что делает ее особенно эффективной в условиях ограниченной видимости.

#артиллерия #ростех #автоматизация #армия-2024 #росэлектроника #завет-д
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