Новосибирский завод химконцентратов представил опытные образцы топливных кассет пятого поколения ТВС-5. Эти инновации позволят автоматизировать процессы без участия человека, что повысит безопасность на атомных станциях.

На Новосибирском заводе химконцентратов (НЗХК) завершено изготовление опытных образцов топливных кассет пятого поколения, известных как ТВС-5. Это событие стало важным шагом в развитии ядерной энергетики, открывая новые горизонты для автоматизации процессов на атомных станциях.

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Создание топливных кассет ТВС-5 представляет собой значительный технологический прорыв. Эти кассеты имеют уникальную конструкцию, которая позволяет организовать полностью автоматизированное производство без участия человека. Это не только увеличивает эффективность, но и значительно снижает риски, связанные с человеческим фактором на ядерных объектах. Новая технология подразумевает использование плутония, что делает процесс производства более безопасным и управляемым.

В рамках разработки ТВС-5 проводились комплексные стендовые испытания полномасштабных макетов, что подтверждает готовность к внедрению данной технологии в реальное производство. Ученые и инженеры завода уверены, что эти кассеты станут основой для будущих ядерных реакторов, обеспечивая надежность и эффективность работы атомных станций.

Выручка НЗХК за 2023 год составила около 12 миллиардов рублей, что на 10% больше, чем в предыдущем году. Это связано с ростом объемов производства и увеличением заказов на ядерное топливо. Завод не только укрепляет свои позиции на внутреннем рынке, но и активно развивает экспортные возможности. В 2024 году предприятие планирует увеличить объемы производства, в том числе за счет изготовления комплектующих для имитационной активной зоны реактора БРЕСТ-ОД-300, который строится в Северске.

Кроме того, НЗХК активно развивает новые направления, не связанные с ядерной энергетикой. В частности, был реализован проект по производству алюминиевого проката, который будет предназначен для нужд атомной промышленности. Ранее Росатом зависел от внешних поставщиков в этом сегменте, и теперь завод обеспечивает стабильные и надежные поставки, что значительно повышает независимость и безопасность производства.

История Новосибирского завода химконцентратов начинается с 1948 года, когда он был основан. С тех пор он превратился в одного из ведущих мировых производителей ядерного топлива для атомных станций и исследовательских реакторов. Успехи завода в области разработки новых технологий и продуктов подтверждают его статус в отрасли и подчеркивают важность инноваций для будущего атомной энергетики.