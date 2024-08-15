Несмотря на снижение продаж, Square Enix готова к значительным изменениям в своем бизнесе благодаря новому партнерству с Tencent. Ожидаемая мобильная версия Final Fantasy XIV может стать ключевым фактором в возвращении компании на рынок.

Square Enix, известный японский разработчик и издатель видеоигр, сталкивается с замедлением в своем бизнесе, несмотря на успешный выпуск таких игр, как Final Fantasy 7 Rebirth. В последнем отчете о финансовых результатах за первый квартал 2025 года компания отметила снижение чистой прибыли от продаж. Тем не менее, у Square Enix есть план, который может помочь ей вернуть утраченные позиции на рынке.

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В недавнем отчете Square Enix сообщила о снижении чистых продаж до 435 миллионов долларов, что является самым низким показателем за последние 16 кварталов. Это падение связано с отсутствием крупных игр класса AAA, что негативно сказалось на доходах компании. Однако, несмотря на это, меры по оптимизации расходов привели к увеличению операционной прибыли. В последние годы продажи значительно снизились по сравнению с предыдущими финансовыми годами, но это не означает, что компания находится в кризисе.

Вместо новых крупных релизов, Square Enix делает ставку на сегменты MMO и мобильных игр, которые теперь играют важную роль в ее финансовых показателях. Примечательной новостью стало то, что компания разрабатывает мобильную версию своей популярной MMORPG Final Fantasy XIV, которая уже давно зарекомендовала себя как стабильный источник дохода. Игра, выпущенная около 11 лет назад, продолжает привлекать игроков благодаря регулярным обновлениям и расширениям.

Согласно отчетам, правительство Китая уже одобрило мобильную версию Final Fantasy XIV, а разработкой занимается китайский игровой гигант Tencent. Это сотрудничество обещает принести значительные дивиденды, учитывая огромный рынок мобильных игр в Китае. Аналитическая компания Niko Partners подтвердила, что Tencent и Square Enix работают над проектом, который может стать важным шагом для Square Enix на международной арене.

Кроме того, в этом месяце были также выданы лицензии на мобильные версии других известных игр, таких как Dynasty Warriors. Это говорит о том, что Square Enix активно ищет пути для расширения своего присутствия на мобильном рынке, что может помочь компенсировать падение доходов от традиционных игр.

Хотя Square Enix еще не анонсировала мобильную версию Final Fantasy XIV, многие аналитики предполагают, что компания может представить игру на предстоящем Tokyo Game Show. Если проект будет успешным, это может значительно улучшить финансовые показатели компании и вернуть ей утраченные позиции на рынке видеоигр.

В последние годы многие компании, такие как Activision-Blizzard, уже использовали подобные стратегии, сотрудничая с китайскими разработчиками для выхода на рынок. Примером может служить успех Diablo Immortal, выпущенной в партнерстве с NetEase. Этот опыт показывает, что правильное сотрудничество может привести к успешным результатам в условиях конкурентного рынка.