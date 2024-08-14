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SK hynix повышает цены на DDR5 DRAM – это может стать началом новой волны подорожания памяти
Компания SK hynix объявила о повышении цен на память DDR5 DRAM на 15–20%, что, по прогнозам, подтолкнет конкурентов к аналогичным действиям. Основной причиной роста цен является высокий спрос на HBM, вызванный развитием технологий искусственного интеллекта.

Недавние изменения на рынке оперативной памяти вызваны решением компании SK hynix увеличить цены на DDR5 DRAM на 15–20%. Это решение стало следствием растущего спроса на высокоскоростные графические процессоры для искусственного интеллекта, а также на память HBM, что заставляет производителей, таких как Samsung и Micron, рассматривать возможность повышения цен.

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SK hynix, второй по величине производитель DRAM в мире, уведомила своих клиентов о предстоящем повышении цен на DDR5. Это решение основано на растущем спросе на HBM (High Bandwidth Memory), который, в свою очередь, вызван бурным развитием технологий искусственного интеллекта. В последние месяцы наблюдается заметный рост интереса к графическим процессорам, использующим HBM, что создает давление на производственные мощности DRAM.

Согласно информации из отчета UDN, местные тайваньские фабрики, такие как Nanya, начали массовое производство DDR5, что позволяет им выиграть от повышения цен. Nanya, в частности, представила новую модель DDR5 объемом 16 Гб, разработанную с использованием собственной технологии 1B. Производитель настроен оптимистично, полагая, что сокращение объемов производства со стороны крупных игроков, таких как Samsung и Micron, в сочетании с высоким спросом на генеративный ИИ, приведет к росту цен на различные типы DRAM.

SK hynix также является единственным поставщиком HBM для новых графических процессоров NVIDIA, что еще больше усиливает их позиции на рынке. Все запасы HBM на 2024 год уже распроданы, а большая часть поставок на 2025 год также забронирована. Это вынуждает SK hynix и других производителей DRAM сосредоточиться на увеличении производства DDR5, чтобы удовлетворить растущий спрос.

В результате этого процесса ожидается, что цены на оперативную память DDR5 вырастут на 15–20%. Внимание к этому вопросу привлекли и другие компании, такие как TEAMGROUP и ADATA, которые также могут извлечь выгоду из повышения цен. TEAMGROUP, например, получает около 70% своего дохода от DRAM, и ожидается, что это число вырастет.

Председатель ADATA, Чэнь Либай, также выразил уверенность в том, что спрос на HBM будет продолжать оказывать влияние на цены на DDR5 и DDR4. На данный момент выручка ADATA от продаж DDR5 составляет около 40% от общего объема DRAM, и эксперты предполагают, что компания сможет воспользоваться текущими рыночными условиями.

Вполне возможно, что повышение цен на DDR5 DRAM, инициированное SK hynix, может стать началом новой волны изменений на рынке памяти, в которой спрос на HBM и технологии искусственного интеллекта будут играть ключевую роль.

#искусственный интеллект #ddr5 #sk hynix #hbm #ии #dram
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